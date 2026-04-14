Núñez reivindica la necesidad de articular un Pacto Nacional del Agua y llama a cumplir el Pacto Regional

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de articular un Pacto Nacional por el Agua que permite recuperar "la esencia" de lo que fue en su día ese Plan Hidrológico Nacional, un instrumento que considera "absolutamente fundamental".

Con motivo de la inauguración del XXVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que este martes ha comenzado en Ciudad Real, Núñez ha insistido en la importancia de que el agua "deje de ser un elemento de confrontación y sea un elemento de generación de riqueza y oportunidades".

"Sin agua no hay agricultura ni hay ganadería y sin agricultura y ganadería no hay pueblos, no hay riqueza”, ha afirmado en unas declaraciones enviadas por los 'populares', al tiempo que ha puesto el acento en que "todos los que quieran emplear el agua como un elemento de confrontación se equivocan".

Igualmente, Núñez ha recordado que en Castilla-La Mancha existe un Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años por todas las entidades hídricas y el propio Gobierno autonómico, denunciando que en este lustro "no se ha cumplido ni una sola línea del pacto".

De ahí que haya reclamado medidas urgentes como la puesta en marcha de una auditoríahídrica para conocer los recursos disponibles, un mapa de necesidades que determine las demandas actuales y futuras, y un plan de regadíos. En este punto, ha criticado que "el 64 % del presupuesto de regadíos de la Junta en los últimos ocho años no se ha ejecutado".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha también ha dejado clara su defensa de la prioridad de la cuenca cedente y ha señalado que la región debe garantizar primero sus necesidades hídricas antes de ejercer cualquier solidaridad, apoyándose en herramientas como la auditoría hídrica y el mapa de necesidades.

Clausura de pozos

Núñez ha advertido del "momento de máxima incertidumbre" que vive la región en materia de agua, señalando la posible clausura de pozos si no se amplía la Directiva Marco hasta 2032, así como la falta de regularización de los pozos de aguas prioritarias, de los que “en diez años el Gobierno socialista no ha regularizado ni uno solo”.

"Vamos a seguir trabajando para que el agua no sea un elemento de confrontación, sino un elemento de riqueza, para que los planes de cuenca no hagan que el agua acabe en manos de Portugal, sino que los planes de cuenca permitan que con el agua de Castilla-La Mancha rieguen primero los castellanomanchegos”.

Finalmente, ha urgido a "tomar decisiones" y contar con un Gobierno que sitúe el agua en el centro de la agenda "no como elemento de confrontación, sino como elemento de generación de riqueza", por lo que ha reafirmado el compromiso del PP con este objetivo.