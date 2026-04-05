Llega un frente atlántico que dejará lluvias y un descenso de las temperaturas en Castilla-La Mancha, según Meteored

Tras varios días de tiempo estable, soleado y con temperaturas suaves en plena Semana Santa, los modelos meteorológicos apuntan a un posible cambio en Castilla-La Mancha a partir de la próxima semana, con la llegada de lluvias y un descenso térmico que podría notarse especialmente desde el martes.

Durante los últimos días, el anticiclón ha dejado un ambiente casi primaveral avanzado en gran parte de la región, con temperaturas máximas elevadas para la época en provincias como Ciudad Real, Toledo o Albacete. Sin embargo, esta estabilidad podría tener los días contados.

Según el meteorólogo de Meteored, Gabriel Bernabé García, una borrasca atlántica en proceso de profundización podría favorecer la llegada de un frente frío a la Península Ibérica a partir del próximo martes.

Este sistema frontal podría atravesar el territorio peninsular de oeste a este, dejando precipitaciones que alcanzarían también a Castilla-La Mancha de forma progresiva entre el martes y el jueves.

Descenso térmico

Las lluvias podrían afectar a amplias zonas de la comunidad autónoma, especialmente en las provincias occidentales como Toledo y Ciudad Real en una primera fase, extendiéndose después hacia Cuenca, Guadalajara y Albacete. Además, no se descarta la aparición de tormentas puntuales durante el episodio.

Junto a las precipitaciones, la llegada de aire frío de origen polar marítimo podría provocar un descenso notable de las temperaturas en Castilla-La Mancha tras la jornada del lunes.

Este cambio pondría fin al ambiente suave registrado durante los últimos días, caracterizados por temperaturas más propias de finales de primavera que del inicio de abril.

Las mínimas podrían bajar en el tercio occidental de la región, mientras que las máximas tenderían a descender de forma más generalizada, especialmente en zonas del oeste regional.

El viento soplará flojo a moderado del este y sureste, girando a componente oeste por la tarde en la mitad occidental de la región.