Un tren por hacer en el corazón de la Mancha: un corredor de 67 km acercaría a 200.000 vecinos a una hora de Madrid

La construcción de una línea de tren convencional entre Mora (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) añadiría una solución para la movilidad terrestre en Castilla-La Mancha y abriría una ventana de oportunidad para el desarrollo de una zona cuya población mengua y el desarrollo económico se estanca.

La etapa por hacer, una vieja demanda ciudadana, reforzaría las conexiones de la llanura manchega con su entorno y acortaría la duración de los trayectos entre las localidades del espacio central de la región y la capital de España, el gran motor laboral y económico del país.

El tiempo de viaje desde Alcázar de San Juan hasta Madrid "bajaría de la hora y media actual a los tres cuartos de hora", calcula Damián García-Moreno, portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM). Con este ramal, Alcázar de San Juan "estaría a menos tiempo en tren de Madrid que Ciudad Real". En el caso de Madridejos (Toledo), se necesitarían unos 40 minutos para llegar a Atocha; Mora quedaría a media hora.

Frente a un Madrid "saturado y caro", el despegue económico que tiene como puntales en la región a la zona del Henares (Guadalajara) y la Sagra toledana se “extendería un poquito más”: Mora, Madridejos, Consuegra y Alcázar de San Juan formarían un nuevo corredor de expansión alrededor de la hipotética línea.

La población conjunta de la franja suroriental de la provincia de Toledo y la franja nororiental de la de Ciudad Real acumula unos 200.000 vecinos. Sin embargo, los censos de sus localidades más importantes menguan y envejecen lentamente, un patrón que se acelera en los pueblos de menor tamaño.

En 2006, Alcázar de San Juan rozaba los 30.000 empadronados, con un 17,2 % mayores de 65 años. Su población actual se aproxima a los 32.000 moradores, aunque uno de cada cuatro se encuentra en la edad de jubilación. En Madridejos, la población ha caído en los últimos 20 años: desde las 11.030 personas hasta los 10.072 vecinos. La proporción de mayores de 65 años ha escalado hasta el 23,6 % desde el 18,9 % pretérito.

"Habría un retorno", vaticina García-Moreno. Al mismo tiempo, "con los trenes daríamos servicios que hoy tiene que prestar la Junta de Comunidades con autobuses: quitaríamos muchos viajeros y tráfico de las carreteras".

Un proyecto por revivir

La alternativa ahora rescatada fue una posibilidad que, durante los primeros años del siglo, "se planificó por el Estado, de acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha".

La propuesta original, esbozada dos décadas atrás, pretendía "aprovechar la línea Madrid-Sevilla hasta el punto kilométrico 99 y, desde ahí, hacer un trazado nuevo de 67 kilómetros", un recorrido que comenzaría en el inmenso término municipal de Los Yébenes —cuya estación se bautizaría con el nombre de la cercana Mora— y concluiría en Alcázar de San Juan, desde donde se podría continuar hacia el sur o el este peninsular.

El trazado se levantaría paralelo a la carretera de Los Yébenes a Consuegra (CM-4054) y, desde ese punto, discurriría junto a la autovía de los Viñedos (CM-42).

Estas oportunidades de desarrollo también restañarían el agravio que la expansión ferroviaria ha ocasionado al territorio manchego. Desde la PFCM conciben la anhelada conexión como una "compensación" a Alcázar de San Juan, una localidad que "se quedó fuera de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-Levante".

García-Moreno recuerda que "se redactaron los proyectos constructivos" para materializar esta variante, pero posteriormente "ni se expropió ni se hicieron obras; se quedó ahí paralizado". La gran recesión de 2008 truncó el plan.

Los proyectos "están hechos, pero han caducado", insiste el portavoz. No obstante, y sin menoscabo de la actualización que se requiera —incluida la relativa al impacto ambiental—, desde la PFCM no creen que el coste suponga una traba insalvable. En 2006, el precio estimado rondaba los 280 millones de euros. Ahora, "si metemos la inflación, se puede ir a 400 millones", estima García-Moreno.

Transportes tiene otra idea

El Ministerio de Transportes apuesta por conectar la línea convencional Madrid-Jaén con la de alta velocidad Madrid-Sevilla a través de un baipás por construir en la localidad de Montoro (Córdoba), una opción que chafaría el tramo Mora-Alcázar y que emerge como la favorita del departamento que encabeza Óscar Puente.

El Gobierno "ya nos ha contestado con una carta diciendo que no tiene intención de hacerlo", dicen sobre la obra castellanomanchega. La actuación prevista al sur de Despeñaperros también necesitaría de unos 400 millones de inversión.

La alternativa que Transportes prefiere deja fuera a Villacañas (Toledo), Alcázar de San Juan, Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real), Vilches y Linares-Baeza (Jaén). "Sería nefasto para la Mancha y el norte de Jaén". Además, la PFCM critica que los tiempos de viaje previstos desde Montoro no resultarían tan competitivos. "Serían más rápidos si vienen por Madridejos y Consuegra; además, darían servicio a un montón de pueblos".

El portavoz se sirve de la intención de Pedro Sánchez de movilizar 1.000 millones para la defensa ucraniana y anticipa su rechazo al argumento del alto precio del proyecto. "Que no nos tomen el pelo: si se van a gastar tres veces más en armas para Ucrania, ¿cómo no se pueden gastar 400 millones en hacer una línea de tren que va a tener viajeros y que sirve para vertebrar Castilla-La Mancha y España?", se pregunta García-Moreno.

"Merece la pena: no es una obra para gastar todo en un año; es para hacer en varios ejercicios y lo puede asumir perfectamente el Ministerio", recalca.

Reforzar el tren en la Mancha

El movimiento ciudadano que impulsa esta infraestructura también urge a la conexión de Toledo con las líneas de alta velocidad que finalizan en Andalucía, se adhiere a la petición de una parada entre Madridejos y Consuegra —en la misma línea Madrid-Jaén— y plantea, en el escenario más prudente, el uso de la estación técnica Mora-Orgaz-Montes de Toledo como dotación para la subida y bajada de pasajeros.

Para reforzar a la capital regional, proponen la creación de un acceso por el sur de la ciudad de Toledo a la línea Madrid-Sevilla, una alternativa que conectaría la capital de Castilla-La Mancha con Andalucía. Este baipás requeriría de una inversión de unos 100 millones, según los números de García-Moreno. "Con esos 500 millones", prosigue, el tren ganaría capilaridad en el vasto territorio de Castilla-La Mancha.

Con este añadido, el tramo Mora-Alcázar estiraría las posibilidades de cualquier viajero que tome el tren en la capital autonómica: podría llegar hasta las localidades de Campo de Criptana (Ciudad Real), Villarrobledo, La Roda, Albacete, Hellín o Almansa (Albacete) y "estaríamos vertebrando más de media región".

Otra "lucha" de la PFCM pasa por la restitución de la parada de Mora-Orgaz, en desuso desde enero de 1988. La inclusión de esta infraestructura, situada en el trazado de la línea Madrid-Jaén, sería independiente al tramo Mora-Alcázar. En la parada técnica que se levanta entre las dos localidades “perfectamente podrían estar ya parando los trenes”.

Los demandantes piensan que, "en tanto no se haga el tramo por Alcázar", el apeadero solicitado en Mora y Orgaz "tendría suficientes viajeros", también por el aporte de "otros muchos pueblos como Los Yébenes, Sonseca, Madridejos y Consuegra".

De la calle a las instituciones

Al respecto, el grupo parlamentario que agrupa Sumar e Izquierda Unida, dos formaciones con ministros en el Gobierno, presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con este planteamiento.

El portavoz de la plataforma confía en que el acuerdo político facilite la aprobación de la moción y abra camino a un estudio de viabilidad que creen que saldría positivo. En todo caso, hasta que se produzca el debate faltan meses.

De vuelta al tramo Mora-Alcázar, representantes de la PFCM se reunieron el pasado mes de octubre con los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha. "Con los tres hay buena sintonía". Además, los socialistas apoyaron una resolución en el Debate sobre el Estado de la Región que planteaba a Transportes la idoneidad de crear una parada conjunta de Madridejos y Consuegra en la línea Madrid-Alcázar-Jaén.

El movimiento ha mantenido encuentros con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y con alcaldes y concejales de los municipios interesados. "Fomento aseguró en mayo que iba a defender esto ante el Ministerio", recuerda García-Moreno. "Es importante que se implique la Junta", celebra.

Diferentes ayuntamientos han aprobado mociones a favor del tramo Mora-Alcázar y en contra del baipás por Montoro; los plenos de Valdepeñas y Consuegra lo han hecho por unanimidad.

Este sábado, Alcázar de San Juan ha acogido una manifestación en favor del tren en la Mancha."Hay consenso social", subraya García-Moreno.