Page acusa a Sánchez de financiar su plan anticrisis a costa de "minorar" sanidad o educación en las comunidades

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Gobierno que consulte con las comunidades autónomas las medidas del plan anticrisis para frenar los efectos que el conflicto de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz están teniendo en nuestra economía. De lo contrario, ha avisado que una bajada de impuestos puede suponer una "amenaza directa" al Estado del Bienestar y a la prestación de servicios como la Sanidad y la Educación.

Durante su intervención al comienzo de la reunión del Consejo Regional del Agua, ha afeado que el Ejecutivo de Sánchez plantee un Real Decreto basado en el "yo invito y tú pagas" cuando la "minoración" de impuestos planteada debería ser "financiada por el Estado central".

"No sé qué va a pasar", ha asegurado en relación al bloqueo de Sumar al inicio del Consejo de Ministros en el que se iban a aprobar estas medidas, para después lamentar que "las autonomías no hemos sido consultadas".

Page ha reconocido que "no es obligatorio" que el Ejecutivo tome en consideración a los territorios en asuntos de este tipo pero sí ha evidenciado que "no somos una administración cualquiera, como ya vimos en la Guerra de Ucrania".

En el caso de Castilla-La Mancha, el presidente autonómico ha asegurado que aquella bajada de impuestos "no consultada" y puesta en marcha por Moncloa para paliar la subida en el precio de los combustibles dejó una factura de "más de 400 millones de euros".

Dicho esto, sobre las informaciones que apuntan a otra reducción fiscal, el también barón socialista ha subrayado que "la gente tiene que saber que bajar un impuesto como el de carburantes repercute en un 58 %" en las cajas de las comunidades autónomas.

De ahí que haya considerado que un recorte de impuestos en estos términos suponga una "amenaza directa" a la financiación de la sanidad, la educación o las prestaciones sociales en un contexto ya de por sí "muy desesperante" para las autonomías por la cronificación de la reforma del modelo de financiación.

"No quiero complicar el debate, que bastante complicado es, pero podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España", ha apostillado.