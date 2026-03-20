Ecologistas alertan de que tres millones de m2 de vías pecuarias están "ocupados y sin sanción" en Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción ha publicado un informe sobre las ocupaciones de vías pecuarias en Castilla-La Mancha que determina que hay casi tres millones de metros cuadrados que están "ocupados temporalmente".

Según la organización, no existen sanciones para los ocupadores de las vías pese a que son conscientes en las administraciones públicas de este delito.

El 41 % de las ocupaciones son de carácter privado y el 59 % restante es de ocupación pública, aunque el 80% de esta corresponde a empresas privadas que ofrecen servicios públicos.

El Observatorio de Ocupaciones Temporales en Vías Pecuarias (VVPP) ha publicado un informe sobre ocupación legal de estas infraestructuras con motivo del día de las VVPP y caminos públicos.

El estudio se basa en los boletines y diarios oficiales de la comunidad y arroja luz sobre las ocupaciones temporales más numerosas en el período 2003-2025, que son las vinculadas a las infraestructuras eléctricas, con un total de 1776 (52,6 %).

Le siguen las relacionadas con el agua, 670 (19,8 %); las vinculadas al suministro de gas, 325 (9,6 %); las de telefonía, 256 (7,6 %), las cancelas o pasos canadienses, 139 (4,1 %); y los oleoductos, 59 (1,8 %). Además, 151 (4,4 %) se corresponden con tipologías diferentes como los cruzamientos para paso de vehículos o las instalaciones deportivas.

El estudio indica que, aunque tengan el nombre de "temporal" suelen incluir infraestructuras que, no tienen un plazo fijo de finalización. Además, desde hace años, son prácticamente inexistentes las actuaciones de protección de las VVPP como son las clasificaciones, delimitaciones y amojonamientos "por falta de recursos, lo que facilita las intrusiones y ocupaciones ilegales".

"Corredor ecológico"

El proyecto surge tras diversos estudios realizados por Ecologistas en Acción sobre las "ocupaciones temporales" que alertaron de la existencia de un número inusual de las mismas. El autor del informe, Sebastián Rivera, afirma que estos datos y la constatación en campo de los efectos sobre las vías pecuarias "alertaron a Ecologistas en Acción de la necesidad de crear el Observatorio en el conjunto del Estado español".

Rivera ha recordado que solo las vías pecuarias tienen una extensión de casi 15.000 kilómetros, por las que "practican senderismo 600000 personas de la región, cumplen la función de corredor ecológico y tienen un valor etnográfico, social, cultural y económico muy relevante".

"A la caza se le suman las ocupaciones de un espacio público, lo que demuestra el desprecio de las administraciones por estas infraestructuras básicas para nuestra sociedad", ha sentenciado.