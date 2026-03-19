Gutiérrez pide a Génova que "quite" a Núñez de presidente del PP de Castilla-La Mancha para salvar el Estatuto

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha continúa en punto muerto y con PP y PSOE enrocados en sus posiciones. En esta situación de inmovilismo, el secretario de Organización de los socialistas en la región, Sergio Gutiérrez, ha pedido este miércoles que los populares "quiten" a Paco Núñez de la presidencia regional para salvar el texto.

Esta petición del 'número dos' del PSOE castellanomanchego se ha producido como respuesta a unas declaraciones de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en las que aventuraba que los socialistas no iban a aceptar la enmienda planteada por su partido de mantener la actual horquilla de diputados -entre 35 y 25 diputados- y terminarían por retirar la reforma estatutaria del Congreso de los Diputados.

A colación de esta afirmación de Guarinos, Gutiérrez ha replicado en su cuenta de la red social X que "si a Paco Núñez le importara Castilla-La Mancha, hubiera colgado el teléfono a Miguel Tellado diciéndole "lo que he pactado con todos, va a misa. Castilla-La Mancha no se subordina"" en alusión a la supuesta orden del secretario general del PP para incluir la enmienda de la discordia en el proceso.

A ojos de Gutiérrez, esta maniobra de Génova con "la palabra de Núñez", no se lo hubieran hecho a otros barones regionales como Ayuso, Moreno o Bonilla, lo que le lleva a pensar que "el PP regional no pinta nada".

El también diputado nacional socialista ha insistido al PP que "si les importara el Estatuto, tuviera coraje y amor por esta tierra, hubiera metido una moción de censura" a su presidente regional porque "o ha mentido a Génova, o nos ha mentido a toda Castilla-La Mancha o nos ha mentido a todos a la vez".

En verdad la afirmación es: si a @paconunez_ le importara Castilla-La Mancha hubiera colgado el teléfono a @Mtelladof diciéndole “lo que he pactado con todos, va a misa. CLM no se subordina”.



Lo que ha hecho Génova con la palabra de Núñez no se lo hubieran hecho a Ayuso, Moreno… https://t.co/P8UUA15Bbi — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 19, 2026

Vaticinio de Guarinos

Esta reacción de Gutiérrez se ha dado después de que la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, haya vaticinado en una entrevista a Europa Press, que el PSOE retirará la reforma estatutaria del Congreso de los Diputados al igual que lo hicieron en 2010, cuando los dos grandes partidos no se pusieron de acuerdo en incluir la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, como pretendían los socialistas.

En esta ocasión,tanto PSOE como PP habían consensuado un texto que votaron a favor tanto en las Cortes de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados para su toma en consideración.

La falta de acuerdo llegó cuando los 'populares' se descolgaron con una enmienda propia para mantener la horquilla actual de diputados, situada entre 25 y 35 en lugar de aumentar el máximo a 55 como las dos formaciones habían pactado de manera inicial. Eso sí, con dos salvaguardas: mantener los 33 diputados actuales en las elecciones de 2027 y exigir una mayoría de tres quintos para cualquier futura reforma de la ley electoral, lo que obligaba a un acuerdo entre ambas fuerzas.

En este sentido, Guarinos ha subrayado que en este asunto "lo importante del estatuto es todo lo del estatuto" y "no la ley electoral", que es donde se recogen estos asuntos.

"Si para un gobierno, en este caso el de Castilla-La Mancha o el Partido Socialista, lo prioritario es la ley electoral, es que el estatuto le importa poco o muy poco", ha insistido Guarinos, quien ha recordado que la ley electoral es un apartado del estatuto de autonomía y "lo menos importante de la reforma".