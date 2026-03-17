Núñez denuncia falta de inversión hídrica en Castilla-La Mancha: "No se ha ejecutado un 64 % de inversiones en 8 años"

Paco Núñez durante la reunión de la Mesa del Agua del PP de Castilla-La Mancha.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado la "falta de inversión hídrica" que, a su parecer, soporta la región y que ha provocado que "tenga hoy menos agua que hace diez años".

El líder de los 'populares' ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, en el poder desde hace una década, de ser el culpable de esta situación al "no haber ejecutado el 64 % de las inversiones previstas en agua en los últimos ocho años" ni haber avanzado en el Pacto Regional del Agua.

"No ha ejecutado ni una sola coma", ha asegurado durante la reunión de la Mesa del Agua del PP de Castilla-La Mancha además de lamentar que la región siga sin contar con una auditoría hídrica, sin planificación estratégica, sin mapa de necesidades y sin ejecución de infraestructuras.

Núñez ha criticado que el Gobierno autonómico "no haya hecho absolutamente nada" para aprovechar fondos europeos destinados a la modernización de regadíos, depuración o eficiencia hídrica, pese a los "miles de millones movilizados" en los últimos años en Europa para estos fines.

Entretanto, ha señalado la situación que viven muchos agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, como los del Alto Guadiana, afectados por "restricciones, inseguridad jurídica y falta de recursos hídricos".

Regularización de pozos

Además, ha criticado los "reiterados incumplimientos" del Ejecutivo autonómico, como la falta de regularización de los pozos comprometidos desde hace años, y ha advertido del riesgo real de cierre de miles de explotaciones si no se adoptan soluciones ante las exigencias de la Directiva Marco del Agua.

"La realidad es que el PSOE lleva ocho años prometiendo la regularización de 1.600 pozos en la comarca de La Mancha sin haber cumplido absolutamente nada”, ha apuntado para después señalar que en los diez años de Page en el Gobierno “no se ha regularizado ni un solo pozo, pese a los continuos anuncios y compromisos reiterados elección tras elección”.

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de "una política hídrica seria", basada en "la planificación, la inversión y la gestión eficiente", así como el cumplimiento íntegro del Pacto Regional por el Agua.

Por último, Núñez ha apostado por un Plan Nacional del Agua con visión de Estado y ha asegurado que Castilla-La Mancha “necesita un cambio de rumbo” con gobiernos del Partido Popular que "garanticen el desarrollo, la competitividad del campo y el futuro de la región".