La líder de Vox en Toledo cuestiona a Abascal y se une a la petición de un congreso: "No es para cortar la cabeza a nadie"

Inés Cañizares, este martes en un desayuno informativo en el restaurante Venta de Aires de Toledo.

La vicealcaldesa de Toledo y referente de Vox en la ciudad, Inés Cañizares, ha cuestionado la actitud de la dirección nacional de su partido, encabezada por Santiago Abascal, sumándose a las voces críticas que solicitan un congreso extraordinario. «Sí, lo vería bien», ha contestado de forma directa.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por el grupo municipal en el Ayuntamiento de Toledo, al que han acudido los cuatro concejales de la formación: la propia Cañizares, Juan Marín, Daniel Morcillo y Florentino Delgado, este último no afiliado de la formación.

Cañizares ha evidenciado su distancia actual con la cúpula, con la que en su etapa inicial mantenía una relación muy estrecha, especialmente con Iván Espinosa de los Monteros cuando ella ejercía como portavoz adjunta en el Congreso y con quien actualmente lidera la plataforma política Atenea.

La edil ha invitado a hacer autocrítica, deslizando que los resultados en Castilla y León podrían haber sido mejores, ya que «solo» se creció en un procurador, y ha considerado que debería existir más comunicación interna sin necesidad de derivar en un partido asambleario. «No somos Podemos», ha puntualizado.

Sobre la solicitud de un congreso extraordinario, tras la reciente expulsión de Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo, Cañizares ha señalado con ironía que Santiago Abascal debería estar de acuerdo con la petición recordando su propio pasado. «Abascal pedía eso cuando se fue del Partido Popular», ha expresado.

No obstante, ha rebajado el tono al aclarar que la propuesta «no es para cortar la cabeza a nadie ni para remover la silla», sino que siempre es algo «positivo».

«Nadie pretende cuestionar a nadie, pero lo que sí se percibe es que hay personas preparadas, con talento y ganas de trabajar que están en el proyecto», indicó, criticando a su vez algunas decisiones de la actual dirección.

Para la economista, Vox debe analizar si sigue siendo «fiel a su manifiesto fundacional» o si debe actualizarse para dar respuesta a nuevas demandas sociales. «Nos tenemos que ir actualizando y evolucionando», ha dicho.

En cuanto a los resultados electorales, ha insistido en la necesidad de analizar por qué el PSOE mantiene su fuerza frente al crecimiento mínimo de Vox en Castilla y León. Asimismo, ha lamentado la falta de «reuniones, asambleas» o un contacto «más directo» con la dirección nacional, de la que afirma que «se ha alejado bastante».

Cañizares también ha apostado por «revisar la dirección comercial de Vox», en referencia a las caras visibles que trasladan el mensaje. «Hay que buscar a los mejores», ha defendido.

Por otro lado, ha negado que Atenea, encabezada por su «amigo» Espinosa de los Monteros y donde ella es la número tres, sea el germen de un nuevo partido para 2027. «No nació con vocación de presentarse a las elecciones», ha afirmado, rechazando la posibilidad de aglutinar a los críticos en una nueva formación: «Creemos en Vox».

La vicealcaldesa ha sostenido que las críticas son «constructivas» y buscan mejorar los resultados y la afiliación, dejando caer que dicho incremento podría no estar produciéndose en la provincia de Toledo. Esto supone una crítica velada a la dirección provincial que encabeza Daniel Arias, con quien los concejales mantienen una distancia conocida.

Candidatura en 2027

Cañizares no ha desvelado si será candidata a la Alcaldía de Toledo por Vox y se ha descartado para incorporarse en la candidatura del alcalde del PP, Carlos Velázquez, aunque fuese como independiente, pese al coqueteo político de los últimos meses. Ha apuntado que los cuatro concejales de Vox "son un grupo", por lo que tendrían que ir juntos. "Aquí vamos en bloque y no hemos hablado de temas electorales", ha dicho.

Ha negado haber recibido "ofertas oficiales", ni a título individual ni de grupo, para abandonar su formación actual; aunque ha recalcado que la decisión no depende de los ediles, pese a que se han mostrado abiertos a "continuar" el trabajo iniciado esta legislatura en el Ayuntamiento.

Ella ha explicado cómo se fraguó su candidatura para las elecciones municipales de 2023. Fueron Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros quienes hace tres años le encomendaron ser la candidata a la Alcaldía y elaborar una lista en la que debería tener en cuenta a la persona que anteriormente había sido concejala de la formación.

"Esas fueron las directrices y no sé si ahora serán las mismas", ha apuntado, deslizando implícitamente la posibilidad de que no ocurra por la prácticamente inexistente relación actual con la cúpula y Abascal.