CSIF y STAS exigen a la Junta que oferte todas las plazas vacantes en la Oferta Público de Empleo de 2024

Los sindicatos de CSIF y STAS se han concentrado este martes frente a la Dirección General de Función Pública para rechazar que la Administración regional no haya ofertado todas las plazas vacantes en el proceso selectivo convocado en diciembre de 2024.

Los sindicatos han explicado que esa decisión va a tener "graves perjuicios" tanto para las personas que han superado el proceso selectivo como para el personal interino y "provocará una gestión ineficiente de los recursos públicos", según ha explicado CSIF en un comunicado de prensa.

Una de las consecuencias va a ser un "castigo" para quienes hayan superado el examen porque, aun existiendo vacantes próximas a sus domicilios, "se verán obligadas a desplazarse lejos" para ocupar plaza, quedando a la espera de traslados.

Además habrá un doble cese de personal interino, tras la adjudicación de destinos y tras la resolución del concurso de traslados, y se producirán situaciones "injustas" en los concursos posteriores ya que personas que han obtenido mejor posición en el proceso selectivo podrían verse "desplazadas" por otras con mayor antigüedad en la Administración.

En la concentración los sindicatos han exigido a la Administración regional que "rectifique" y resuelva el proceso selectivo en las mismas condiciones que en convocatorias anteriores.