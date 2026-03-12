La violencia en la sanidad de Castilla-La Mancha se ceba con las mujeres: las doctoras sufren el 71 % de las agresiones

El Observatorio Nacional de Agresiones publicado por la Organización Médica Colegial de España con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, efemérides que se celebra cada 12 de marzo, ha contabilizado 28 ataques contra médicos en Castilla-La Mancha durante el pasado año, según los datos agregados de los cinco colegios de la región.

Las entidades gremiales agrupan a 10.782 colegiados en la comunidad autónoma. La provincia de Guadalajara es la única que no ha lamentado ningún caso, aunque el propio informe considera la posibilidad de que se haya producido sin trascender. Que no se registren denuncias "no significa que el problema no exista", ha añadido el estudio.

Las agresiones a médicos han batido récords en España en 2025, con 879 agresiones comunicadas. Se trata de "una situación ante la que queremos alzar la voz", han lamentado los autores del informe. "Los médicos no somos responsables del deterioro de la sanidad; es más, estamos manifestando nuestro descontento a través de paros y huelgas".

Desde los colegios de médicos han insistido en "recordar a los ciudadanos la necesidad de respetar a los médicos". Además, han reiterado el "apoyo" del gremio cuando concurren "amenazas o violencia física en el ejercicio de la profesión".

Tanto en la región como en el conjunto del país, las mujeres soportan una mayor carga de agresiones que la que les correspondería por peso en la colegiación. En Castilla-La Mancha, ellas representan el 52,6 % del total de colegiados, pero concentran el 71,4 % de las agresiones comunicadas, con un total de 20 casos.

Asimismo, el grupo más afectado es el de los profesionales menores de 35 años, con un 42,3 % de los casos regionales. En el ámbito nacional, el estudio también refleja una mayor incidencia entre mujeres y entre profesionales jóvenes y de mediana edad.

En Castilla-La Mancha, el 82 % de las agresiones obedece a motivos asistenciales, frente al 18 % de causas estructurales. Dentro de las primeras, destacan las discrepancias con la atención médica (52,2 %) y los informes no acordes a las exigencias del agresor (43,5 %).

Las urgencias de atención primaria concentran el 32 % de los ataques. Los servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias añaden, respectivamente, otro 25 % de los casos. El ámbito hospitalario suma un 14 % de hechos de maltrato. Todas las agresiones comunicadas en la región se produjeron en horario laboral.

Las consecuencias, además, no son menores. En Castilla-La Mancha predominan las lesiones físicas (67 %) frente a las psíquicas (33 %). El 15 % de los casos terminó en baja laboral. En el conjunto de España, el estudio advierte también del llamado iceberg del silencio: solo el 48,8 % de las agresiones comunicadas llega a denunciarse formalmente.