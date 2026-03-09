Ya es oficial: Page dará ayudas de hasta 5.000 euros para el colectivo LGTBI en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, ha decidido incrementar de forma notable este año 2025 el presupuesto destinado a las ayudas para promover la igualdad y la no discriminación de las personas del colectivo LGTBI en la región.

La nueva convocatoria, que se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), alcanza los 150.000 euros. Esta cifra supone por encima de un 40 % más que en la edición anterior, cuando la dotación fue de 107.000 euros.

Las ayudas permitirán financiar proyectos de sensibilización, prevención de la LGTBIfobia, promoción de la diversidad y apoyo al movimiento asociativo LGTBI en la región.

Nueva línea

Una de las principales novedades es la creación de una nueva línea de ayudas dirigida específicamente a entidades locales, de modo que la convocatoria queda estructurada en tres líneas de subvención.

Las dos primeras líneas están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y cuentan con un presupuesto conjunto de 93.000 euros.

Una de ellas financiará proyectos que promuevan la igualdad de trato, oportunidades y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias.

La otra se centrará en la visibilización del movimiento asociativo y la conmemoración de fechas internacionales vinculadas a la diversidad.

La tercera línea, dotada con 57.000 euros, se dirige a entidades locales de Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos de sensibilización, promoción de la diversidad y prevención de la LGTBIfobia.

Entre las actuaciones prioritarias que podrán financiarse se incluye, como novedad, el impulso a Centros de Promoción de la Diversidad.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha explicado que estos cambios responden a las peticiones trasladadas por el propio tejido asociativo y por las administraciones locales.

En este sentido, ha señalado que "hemos escuchado a las entidades que trabajan en el ámbito de la diversidad y también a los ayuntamientos, que nos pedían poder desarrollar sus proyectos sin competir entre sí".

"Con este desdoble de líneas facilitamos que más iniciativas puedan salir adelante y que las políticas de igualdad y diversidad lleguen a más municipios de Castilla-La Mancha", ha añadido.

Hasta 5.000 euros

Las ayudas podrán alcanzar hasta 5.000 euros por proyecto en las líneas uno y tres, mientras que en la línea dos la cuantía máxima será de 1.800 euros por actividad.

Estas cantidades podrán incrementarse hasta en un 40 % cuando los proyectos se desarrollen en municipios afectados por procesos de despoblación, con el objetivo de favorecer que las iniciativas lleguen también al medio rural.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades.