Una nueva dana que "viene a toda velocidad" traerá a Castilla-La Mancha más lluvias y nieve hasta este día
La Aemet ya ha activado una alerta amarilla en la provincia de Albacete para el martes.
Más información: Después de la borrasca Regina, una dana dejará lluvias e inestabilidad en Castilla-La Mancha este fin de semana
Tras un fin de semana de inestabilidad meteorológica y lluvias por todo el país, una nueva vaguada "que llega a toda velocidad" absorberá esta depresión y llevará a una nueva dana desde este lunes. Un chorro polar ondulado favorecerá esta sucesión de descuelgues de aire frío, que estará acompañado de lluvia y nieve.
Según ha informado Meteored, las precipitaciones se irán trasladando desde el noroeste hacia la vertiente cantábrica, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía e interior del sureste. Irán acompañadas de algunas tormentas ocasionales, sin descartar granizadas puntuales.
Durante el martes, las lluvias irán a menos en el Sistema Central y golfo de Cádiz, pero se intensificarán en el este de Andalucía, entorno del Estrecho, Ceuta, Melilla, Región de Murcia, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Ya el miércoles, seguirán las precipitaciones en la Comunidad Valenciana, este-sureste de Castilla-La Mancha, Melilla y provincias orientales andaluzas, pero con tendencia a ir debilitándose. Además, las temperaturas irán en ascenso ante el fin de esta dana.
No obstante, los mapas indican que esta podría no ser la última dana que afecte a la Península durante este mes de marzo.
Ante la previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha previsto una alerta amarilla en la provincia de Albacete este martes. En concreto, la zona de Alcaraz y Segura estará en aviso amarillo por acumulados de nieve de hasta cinco centímetros en cotas entre 1.100 y 1.200 metros.
Previsión del lunes
La Aemet ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales que irán con brumas y nieblas asociadas, salvo en el oeste de Toledo, aumentando pronto a nuboso o cubierto.
Habrá lluvias débiles o moderadas y chubascos dispersos, más probables y frecuentes durante la tarde, que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales.
Las temperaturas máximas irán en descenso en el extremo occidental y no sufrirán cambios o irán en ascenso en el resto.
El viento soplará flojo variable, tendiendo por la mañana a oeste y suroeste, con intervalos moderados por la tarde.