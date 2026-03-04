Núñez compromete planes de movilidad e infraestructuras: "Hay que estructurar Castilla-La Mancha con inteligencia"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha un Plan General de Movilidad y un Plan Integral de Infraestructuras si llega a la Presidencia de la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Durante la Mesa de Infraestructuras del PP castellanomanchego, celebrada en Esquivias (Toledo), Núñez ha explicado que ambos planes buscan "estructurar el territorio con inteligencia y valentía". Además, aspiran a crear una red de carreteras moderna, segura y capaz de impulsar el crecimiento económico.

"Queremos que Castilla-La Mancha sea un territorio competitivo, conectado y preparado para crecer dentro del sur de Europa", ha afirmado.

El líder del PP ha subrayado que estos planes no solo incluyen carreteras, sino que buscan mejorar la movilidad entre comarcas, abrir nuevas oportunidades económicas, logísticas e industriales y garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

"Queremos que Castilla-La Mancha aproveche su posición estratégica para crecer, no para perder oportunidades", ha añadido.

Problemas y retos actuales

Núñez ha criticado la falta de planificación estratégica y de inversión de los últimos 10 años. Zonas como La Sagra, el Corredor del Henares o la Mesa de Ocaña están perdiendo potencial económico y urbano, ha alertado.

"Nos obliga a cumplir con las expectativas que pueden depositar en nuestra tierra quienes quieren invertir para crecer y que buscan una conexión entre Andalucía y Madrid y Europa", ha señalado.

El presidente del PP ha denunciado además el mal estado de las carreteras de la región. Citando un informe de la Asociación Española de la Carretera, ha afirmado que el mantenimiento "es un desastre", con firmes agrietados, señalización deteriorada, pérdida de adherencia y drenajes insuficientes.

"Cuando el mantenimiento se pospone y no se hace cuando toca, puede ser cuatro o cinco veces más caro afrontar una rehabilitación estructural de la vía", ha alertado.

El problema, a su juicio, es especialmente grave en el medio rural, donde estas vías son esenciales para autobuses escolares y pequeñas empresas. "Se convierte en un verdadero suplicio y una alarma social", ha asegurado.

Promesas incumplidas

Núñez ha reprochado al Gobierno de Emiliano García-Page los retrasos en autovías estratégicas como la del Júcar, la de la Alcarria o la del Cuarto Centenario, así como la falta de avances en proyectos nacionales como la A‑43, A‑32, A‑40 o A‑5.

También ha señalado la saturación de vías como la A-42 entre Madrid y Toledo, la A-5 entre Madrid y Talavera o la CM-101 entre Guadalajara y Humanes.

"No necesitamos más estancamiento ni políticas socialistas que paralicen la inversión. Necesitamos un gobierno que defienda con ambición la inversión productiva y la conexión de Castilla-La Mancha con el resto de España y Europa", ha afirmado.