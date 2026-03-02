Núñez reta al PSOE a apoyar ya la carrera profesional y los socialistas lo ligan al fin de la infrafinanciación

La recuperación de la carrera profesional sanitaria vuelve al centro del debate político en Castilla-La Mancha tras la marcha protagonizada este lunes en Toledo por cientos de profesionales del Sescam, que reclaman la reanudación de un complemento que no perciben desde hace 14 años.

En este contexto, el presidente del PP regional, Paco Núñez, ha apostado por la "unidad política" en el pleno de las Cortes del próximo jueves para recuperarla, además de blindar por ley el modelo de concierto social con el Tercer Sector.

"No son meras decisiones administrativas, sino decisiones clave que afectan directamente a la sociedad del bienestar y a la dignidad", ha señalado tras el Comité de Dirección celebrado en la capital toledana.

Núñez ha denunciado que Castilla-La Mancha es "la única comunidad autónoma de España" sin carrera profesional habilitada y ha asegurado que su ausencia lastra la atracción y retención de talento, dificulta la modernización de la Atención Primaria y limita un plan de choque contra las listas de espera.

"No es un privilegio corporativo", ha defendido, avanzando que el PP propondrá modificar la Ley de Presupuestos para eliminar la prohibición expresa que impide su recuperación. "Espero que el PSOE cambie de opinión y decida proteger a quienes nos cuidan", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha asegurado que el Gobierno regional sigue comprometido "con hacer realidad" la recuperación de la carrera profesional, si bien ha insistido en que para materializarla es necesario que la región deje de estar "infrafinanciada económicamente".

Abengózar ha defendido que el Ejecutivo no se "ha escondido nunca" y ha recordado que en 2015 la sanidad pública regional estaba "totalmente devastada", priorizándose desde entonces la inversión en tecnología, infraestructuras y personal.

"La carrera profesional es un objetivo de este Gobierno que preside Emiliano García-Page", ha sostenido, subrayando que actualmente se destina al sistema sanitario público regional "el mayor presupuesto de la historia", entre el 60 y el 70 % del total de las cuentas autonómicas.