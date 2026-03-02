Cambio radical del tiempo en las próximas horas: la borrasca Regina traerá lluvias de barro y tormentas a Castilla-La Mancha

Imagen de archivo de un coche tras una lluvia de barro.

El ambiente primaveral de los últimos días se verá truncado por una vaguada que está descolgándose en el oeste peninsular. En las próximas horas se desgajará totalmente del chorro polar y desarrollará varios centros de bajas presiones que dejarán lluvias en Castilla-La Mancha, que podrían ir acompañadas de barro, además de episodios de tormentas.

Uno de ellos fue nombrado como Regina por el IPMA, el servicio meteorológico portugués, que traerá una baja fría, es decir, lo mismo que una dana pero con algunos rasgos suplementarios como un reflejo más marcado en superficie bajo el núcleo del aire frío y la presencia de sistemas frontales alrededor del sistema.

Así ha informado Meteored, que ha detallado que Regina se moverá desde el golfo de Cádiz hasta el norte de Argelia, favoreciendo una irrupción de polvo sahariano y lluvias localmente intensas en varias comunidades.

☔️ Así va a llover en la España peninsular y Baleares en los próximos días por la llegada de la #BorrascaRegina 🌀: en algunas zonas pueden caer más de 100 l/m2.



🗞️ La previsión detallada: https://t.co/k9QM3daBQr pic.twitter.com/ON18phOes6 — Meteored España (@MeteoredES) March 1, 2026

Será a partir del miércoles y el jueves cuando la baja se desplazará hacia el mar de Alborán, intensificándose los aguaceros en comunidades de Castilla-La Mancha, Andalucía, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Aragón y Cataluña.

Además, en la tarde del jueves se reactivarán las precipitaciones en el oeste de Castilla-La Mancha, norte de Extremadura, Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria.

Una de las zonas más afectadas por este segundo temporal podría ser el sur de Albacete, junto a otras como el noroeste de la Región de Murcia, áreas montañosas del este de Andalucía y entorno del Estrecho.

Previsión del lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha intervalos nubosos. Se espera calima por la tarde, desplazándose de sur a norte.

Habrá chubascos ocasionales y dispersos a partir de mediodía, más probables en la mitad occidental donde podrían ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas mínimas en ascenso en Guadalajara y en el norte de Cuenca y con pocos cambios en el resto. Las máximas experimentarán pocos cambios.