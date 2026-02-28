Núñez propone ayudas y fiscalidad "excepcional" para impulsar el autoempleo y fijar población en el medio rural

El presidente del PP C-LM, Paco Núñez,en las II Jornadas para fortalecer la Industria y frenar la Despoblación que se están celebrando en Las Valeras. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este sábado el impulso del autoempleo en el mundo rural y la aplicación de medidas fiscales excepcionales como pilares fundamentales para frenar la despoblación en la región. Lo ha hecho durante su participación en las II Jornadas para fortalecer la Industria y frenar la Despoblación, celebradas en la localidad conquense de Las Valeras.

Durante el encuentro, Núñez ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Daniel Pérez, y el presidente provincial del PP de Cuenca, José Antonio Martín-Buro. Allí ha insistido en la necesidad de facilitar la actividad económica en los pueblos mediante menos impuestos y ayudas directas que permitan emprender y modernizar negocios.

El líder regional del PP ha señalado que la lucha contra la despoblación pasa necesariamente por generar empleo y oportunidades en los municipios rurales. En este sentido, ha defendido programas específicos de apoyo al trabajo autónomo que favorezcan el asentamiento de población y el desarrollo económico local.

Entre las propuestas planteadas, Núñez ha destacado la ampliación de la denominada "cuota cero" para autónomos hasta los tres años, de manera que quienes decidan iniciar una actividad económica en el medio rural no tengan que asumir este coste durante ese periodo.

"Una vida más fácil"

Asimismo, ha planteado ayudas directas de hasta 5.000 euros para nuevos emprendedores, junto a una aportación adicional de 3.000 euros destinada a la digitalización o modernización de los negocios.

Además, ha abogado por una bajada fiscal extraordinaria para autónomos en zonas rurales, incluyendo una bonificación del 20 % en el IRPF y la reducción al 50 por ciento de impuestos como Actos Jurídicos Documentados o Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de inmuebles necesarios para desarrollar la actividad económica.

Según Núñez, el objetivo es "hacerle la vida más fácil al autónomo", reduciendo la carga impositiva y facilitando recursos que permitan impulsar proyectos empresariales sostenibles. También ha subrayado la importancia de que emprender en los pueblos resulte atractivo para los jóvenes, permitiéndoles desarrollar su proyecto profesional sin abandonar su lugar de origen.

En relación con las jornadas, el dirigente popular ha agradecido la labor del alcalde de Las Valeras por impulsar un espacio de debate centrado en la lucha contra la despoblación, una problemática que, junto al envejecimiento poblacional, supone uno de los principales retos para las zonas alejadas de las grandes ciudades.

Las sesiones servirán, según ha explicado, para analizar propuestas y avanzar hacia consensos que contribuyan a mantener población, empleo y servicios en el medio rural. Núñez ha concluido reivindicando municipios como Las Valeras como ejemplos de "la Castilla-La Mancha de las oportunidades", destacando el papel de los alcaldes y vecinos comprometidos con el futuro de sus localidades.