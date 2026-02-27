El PSOE pide a Núñez que "no haga demagogia" con la plaga de conejos y defiende la respuesta de la Junta

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido al líder regional del PP, Paco Núñez, que no trate "con demagogia" la plaga de conejos que asola a varias zonas de la comunidad.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Acción Electoral y Comunicación Interna del PSOE de Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, en una rueda de prensa.

Zamora ha afirmado que la Junta "no ha estado ni mucho menos de brazos cruzados" y ha puesto como ejemplo la declaración de la emergencia cinegética, la autorización de los permisos de captura nocturna o el incremento de animales como el hurón.

También ha puesto el foco en ayudas en la colaboración con otras instituciones para desarrollar ayudas directas que vayan a asociaciones de cazadores o asociaciones cinegéticas que gestionan cotos de caza.

Por otro lado, Zamora ha criticado que los 'populares' de Paco Núñez son "una sucursal de Génova", mientras que Vox está "a lo que diga Santiago Abascal". En materia de elecciones, ha subrayado que Núñez "se ve ya como un claro perdedor" y lo fía todo a su suma con Vox "para ser presidente de Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha lamentado que el PP se plegara también a las políticas que le imponía Vox en materia de igualdad en cada uno de los ayuntamientos de la región donde gobiernan conjuntamente. "Le obligó a suprimir las concejalías de Igualdad, a suprimir partidas presupuestarias que consolidan todos los consensos en materia de violencia de género, en materia de igualdad", ha recordado.

Por último, ha incidido en que los de Núñez aún no han contestado esta semana a la oferta del PSOE de retomar una mesa de negociación sobre el Estatuto de Autonomía para hacer viable lo que se había acordado antes de la "traición" tras una llamada del PP nacional.

"El Partido Socialista está dispuesto a sentarse con quien haga falta para dar viabilidad a algo que es bueno para nuestra comunidad autónoma", ha concluido.