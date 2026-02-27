Castilla-La Mancha anuncia el pago de cerca de 8 millones a 286 jóvenes para facilitar su inserción al campo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional comenzará a abonar este viernes cerca de ocho millones de euros a 286 jóvenes para facilitar su incorporación a la actividad agraria.

García-Page ha realizado este anuncio durante la inauguración del Foro de Diálogo Local 'El relevo generacional en la agricultura', organizado por la Junta de Comunidades y el Comité Europeo de las Regiones en Valdepeñas (Ciudad Real), un encuentro que ha reunido a más de 200 participantes y en el que también ha intervenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El presidente autonómico ha subrayado que Castilla-La Mancha concentra "la mitad de todos los jóvenes que se incorporan en España" al sector agrario, a su juicio, demuestra una apuesta sostenida por el relevo generacional. "Aquí realmente nos lo tomamos en serio desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

García-Page ha enmarcado la incorporación de jóvenes al campo en un reto social más amplio que trasciende al propio sector agrario, al considerar que facilitar el acceso a esta actividad supone también "acolchar, empujar y ayudar" a los jóvenes en su transición hacia la vida activa, en un contexto marcado por las dificultades para la emancipación, el acceso a la vivienda y la estabilidad laboral.

Desafíos demográficos

En este sentido, ha advertido de que el retraso en la incorporación al mercado de trabajo puede acarrear consecuencias estructurales, incluso para el sistema de pensiones, y ha señalado que el debate sobre el relevo generacional en el campo está ligado a los desafíos demográficos, tecnológicos y laborales que afronta Europa.

Durante su intervención, el presidente regional ha defendido el papel de la Unión Europea y de la Política Agraria Común (PAC) como una "certeza" para el sector agroalimentario y ha apelado a reforzar su respaldo en un contexto de incertidumbre internacional.

Asimismo, ha recordado que se cumplen cuarenta años de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y ha afirmado que "la solución era y es Europa".

Inauguración del Foro de Diálogo Local ‘El relevo generacional en la agricultura’. JCCM

García-Page ha avanzado además que Castilla-La Mancha defenderá en el Comité de las Regiones una posición clara a favor de mantener y fortalecer la PAC, en coherencia —ha señalado— con el resultado de las últimas elecciones europeas y con las movilizaciones del sector agrario.

A su juicio, la Unión Europea debe respaldar sin complejos al sector agroalimentario y evitar que agricultores y ganaderos sean señalados como responsables del cambio climático, cuando son "los primeros afectados".

El presidente autonómico también ha puesto en valor la evolución del sector agrario regional en las últimas décadas, destacando los avances en innovación, exportaciones y calidad de los productos, así como el impacto de los fondos europeos en la renta agraria y en la cohesión territorial.

El foro celebrado en Valdepeñas tiene como objetivo trasladar al ámbito europeo las propuestas y prioridades de las regiones en materia de relevo generacional agrario, en un momento en el que la Comisión Europea debate el futuro marco financiero y las líneas básicas de la próxima Política Agraria Común