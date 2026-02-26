La Cátedra del Tajo pide "no precipitarse en trasvasar" tras llenarse los embalses: "Cuando llega la sequía, cunde la alarma"

La Cátedra del Tajo UCLM-Fundación Soliss ha indicado que por segundo año consecutivo las lluvias han llenado lo suficiente los embalses de Entrepeñas y Buendía. Aunque se puede activar el nivel 1 de las Reglas de Explotación del trasvase Tajo-Segura, la Cátedra ha señalado que "conviene no precipitarse".

"La situación actual no es motivo de alarma, pero tampoco de complacencia. El nivel 1 es una categoría administrativa y describe un momento, no una tendencia. Puede reflejar que este año ha llovido bien en Guadalajara y Cuenca, pero no lo que ocurrirá en los próximos tres o cuatro años", ha expresado.

Como ha recordado, el umbral que activa ese nivel máximo de trasvase se alcanza cuando el volumen almacenado supera los 1.300 hectómetros cúbicos, algo más del 50 % de su capacidad. "Dicho de otro modo, el grifo se puede abrir al máximo cuando los depósitos están a la mitad", ha expresado.

Por ello, la Cátedra ha lamentado que "cuando llega la sequía, cunde la alarma, mientras que cuando vuelven las lluvias el alivio borra rápidamente el recuerdo del problema y se vuelve a gestionar como si la abundancia fuera la norma".

Planificar con anticipación

La Cátedra ha mencionado que los Planes Especiales de Sequía obligan a "planificar con anticipación y no esperar al desastre para actuar". Sin embargo, "esa misma lógica preventiva no se aplica con coherencia al régimen del trasvase".

"Los años húmedos tienen una propiedad política muy conveniente: hacen innecesario actuar. Si los embalses están razonablemente llenos y el trasvase fluye sin incidentes y las Reglas de Explotación son urgentes solo para quien piense en términos de décadas, no de legislaturas", han lamentado.

Por ello, han cuestionado "si el diseño actual del sistema favorece la estabilidad a largo plazo o si incentiva agotar rápidamente cada episodio favorable sin permitir que las reservas se reconstruyan de verdad".