Castilla-La Mancha contará con siete nuevos centros de Atención Temprana en 2026 con una inversión de 12,8 millones

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha anunciado este martes la puesta en marcha de siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en la región a lo largo del año 2026. Estos tendrán una inversión total de 12,8 millones de euros y permitirá la contratación de hasta 413 nuevos profesionales,

Los nuevos centros se ubicarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan.

La consejera de Bienestar Social de C-LM, Bárbara García Torijano. JCCM

Con esta ampliación, Castilla-La Mancha contará con un total de 76 recursos de Atención Temprana, consolidando un servicio considerado esencial para la atención de niños y niñas con dificultades en su desarrollo.

Servicio gratuito

García Torijano ha recordado la importancia de la Atención Temprana, un servicio que no solo atiende a los menores con problemas de aprendizaje o desarrollo, sino que también acompaña a las familias en "momentos muy difíciles durante los primeros años de vida".

La consejera ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo regional es ofrecer un servicio universal, gratuito y sin lista de espera, que se ha ampliado hasta los seis años siempre que exista prescripción de profesionales especializados.

En este contexto, la consejera ha señalado que ya se han superado los 8.000 menores atendidos en toda la comunidad autónoma y concretamente en 2026 poder superar los 70 centros activos.

"Se trata de un proyecto que viene consolidándose a lo largo de los últimos diez años y que refleja el compromiso del presidente Emiliano García-Page de ofrecer servicios pioneros y de vanguardia en Atención Temprana", ha afirmado.

La expansión prevista para 2026 llega en un momento en que los servicios de Atención Temprana son cada vez más demandados por familias y profesionales de la educación y la salud.

Diversos estudios científicos sobre desarrollo infantil indican que la intervención temprana en los primeros años de vida puede mejorar significativamente el aprendizaje, la socialización y la integración emocional de los niños, especialmente en aquellos con dificultades cognitivas, sensoriales o motoras.

La inversión anunciada permitirá que la región pueda reforzar su plantilla de profesionales especializados, incluyendo psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas y educadores infantiles, lo que garantiza una atención más individualizada y de calidad.

