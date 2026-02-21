Castilla-La Mancha aboga por adaptar la protección del patrimonio ante el impacto de danas y otras catástrofes

El puente viejo de Talavera se derrumbó por la fuerza de la crecida del Tajo.

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, ha advertido de la necesidad de incluir el impacto de catástrofes ambientales y meteorológicas en la protección del patrimonio cultural e histórico, ante la nueva realidad de las danas y otros fenómenos cada vez más frecuentes

"Es un reto que tenemos que afrontar no solamente desde el punto de vista de trabajar a posteriori", ha declarado la viceconsejera, en una entrevista concedida a Europa Press.

Hacer políticas culturales preventivas teniendo en cuenta que este tipo de eventos por desgracia se van a generalizar, para "afrontar la prevención, y sobre todo la restauración y la rehabilitación", ha especificado.

La viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo.

Letur o Talavera

Olmedo se ha referido al daño en patrimonio inmueble, en acontecimientos como los recientes temporales o la dana de 2024. "En Letur", ha señalado como ejemplo, "tuvimos relativamente suerte a efectos patrimoniales porque no llegó a alcanzar nunca el casco histórico", aunque ha apuntado a espacios que sí han sufrido las consecuencias de eventos meteorológicos adversos, como el Puente Viejo de Talavera de la Reina.

Sin embargo, ha aclarado que los efectos de estas catástrofes no se limitan a los bienes inmuebles, sino que también tienen efectos en otros elementos como museos o archivos, donde existe el riesgo de "pérdida de documentación, porque además los archivos suelen estar normalmente en sótanos, donde se guardan los documentos".

Además de la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos extremos, la viceconsejera ha señalado otros riesgos generalizados como los incendios forestales, o de carácter local, como el volcán de La Palma.

Frente a esta realidad, Olmedo ha puesto en valor el trabajo de las distintas administraciones autonómicas, coordinadas en torno al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural promovido por el Ministerio de Cultura.

Asimismo, ha señalado que desde Castilla-La Mancha se están "haciendo planteamientos y trabajando directamente, no solamente entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas" sino también estableciendo relación "con determinados organismos de la Unesco que se dedican precisamente a sacar adelante estas políticas" de prevención y protección del Patrimonio.

"Es un reto", ha admitido la viceconsejera. "Tenemos que sacar adelante determinados bienes patrimoniales que hemos heredado y que tenemos que dar como mínimo en iguales, incluso en mejores condiciones en las que tenemos".