Castilla-La Mancha pide una planificación estatal para poder usar la energía que produce: "Es clave para el desarrollo"

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han visitado las obras de repotenciación del parque eólico 'La Isabela' de Iberdrola. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica una nueva planificación energética estatal que permita utilizar parte de la energía que se produce en la comunidad autónoma para impulsar su desarrollo económico.

Así lo ha señalado este viernes el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha explicado que la región necesita al menos 6.000 megavatios adicionales para garantizar el suministro energético a los quince proyectos estratégicos interesados en instalarse en el territorio.

Martínez Guijarro ha realizado estas declaraciones durante su visita a las obras de repotenciación del parque eólico 'La Isabela', titularidad de Iberdrola, ubicado en la pedanía de Navalengua, en Casas de Lázaro (Albacete).

Allí ha subrayado que la región lidera la producción de energías renovables y ha defendido que "queremos usarla para nuestro desarrollo económico".

Alegaciones

El Ejecutivo autonómico ha trasladado esta petición en las alegaciones a la nueva Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2030, al considerar que el borrador diseñado por el Ministerio "no cubre todas las necesidades de suministro eléctrico de las empresas y de los proyectos que se quieren instalar en la región".

En concreto, el vicepresidente primero ha precisado que se solicita que todas las subestaciones que construya Red Eléctrica en la comunidad tengan la doble condición de subestaciones de transporte y distribución, con el objetivo de evitar impedimentos para utilizar la energía generada en el propio territorio.

Por su parte, el director general de Iberdrola Renovables, Julio Castro, ha explicado que las obras de repotenciación del parque eólico 'La Isabela' supondrán la sustitución de aerogeneradores de más de 25 años por otros más modernos y eficientes. Así, se pasará de 64 a 11 aerogeneradores, aunque se logrará captar entre un 30 y un 40 por ciento más de energía a partir del mismo viento.

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han visitado las obras de repotenciación del parque eólico La Isabela de Iberdrola. JCCM

El impulso a las energías renovables también se refleja en el apoyo a las comunidades energéticas. Según ha destacado el vicepresidente, actualmente existen 44 activas en la región y otras 55 en proceso de constitución, que agrupan a cerca de un millar de socios.

Récord en potencia

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha informado de que Castilla-La Mancha ha vuelto a superar su récord de potencia instalada, alcanzando los 17.686 megavatios en el mix energético regional.

De esta cifra, más del 88 % corresponde a energías renovables, lo que sitúa a la comunidad 18 puntos por encima de la media nacional.

Gómez ha subrayado especialmente el peso de la energía eólica, que representa cerca del 30 % del total con casi 5.000 megavatios, lo que convierte a Castilla-La Mancha en la tercera comunidad autónoma en potencia instalada y generación eólica en España, solo por detrás de Castilla y León y Aragón.