Estos son los 5 tramos de carretera más peligrosos de Castilla-La Mancha, según el RACE

Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con menor proporción de tramos peligrosos de toda la Red de Carreteras del Estado, aunque concentra varios puntos críticos en las provincias de Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca.

Estas son las conclusiones que se extraen tras el informe "Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2025" elaborado por la Fundación RACE y que se basa en los siniestros graves y mortales registrados entre 2022 y 2024.

Según el estudio, de los 3.741,68 kilómetros de red estatal en Castilla-La Mancha solo 31,82 se consideran de "riesgo medio-alto y alto" — lo que equivale al 0,85 % del total. La media nacional sube hasta el 3,35 %, de manera que la región solo es superada en seguridad vial por Asturias, Cantabria y Navarra, registrando estas dos últimas cero kilómetros de riesgo elevado.

​Pese a los buenos datos castellanomanchegos, la Fundación RACE identifica hasta cinco tramos conflictivos donde han perdido la vida hasta dos personas y se han producido hasta ocho siniestros de trascendencia. A continuación, en la comunidad desgranamos dichos puntos negros:

Autopista radial R‑2 , en la provincia de Guadalajara - dos tramos : entre los kilómetros 38,1 y 43,9, y entre el 54,1 y el 61,7, donde se han contabilizado cinco accidentes graves y dos personas fallecidas. Ambos tramos presentan un índice de riesgo Medio-Alto.

Carretera N‑420 , en las provincias de Ciudad Real y Cuenca - dos tramos: entre los kilómetros 133,1 y 139,9 y entre los puntos 434,86 y el 440,2, donde se han registrado dos siniestros con dos heridos graves pese a su baja afluencia de tráfico.

, en las provincias de Ciudad Real y Cuenca - entre los kilómetros 133,1 y 139,9 y entre los puntos 434,86 y el 440,2, donde se han registrado dos siniestros con dos heridos graves pese a su baja afluencia de tráfico. Carretera N‑310, provincia de Cuenca: entre los kilómetros 174 y 180,9 con un accidente y un herido grave.

​​En el apartado de zonas de riesgo para vehículos pesados (camiones y autobuses) Castilla-La Mancha presenta peor cara y lidera el ranking junto con Andalucía, Castilla y León, Galicia y Cataluña.

​El informe pone el foco en la N‑320 a su paso por Cuenca, en la N‑403 en la provincia de Toledo y en la N‑322 en Albacete, además de segmentos problemáticos en la N‑430, la AP‑36 y la A‑5. Esos seis tramos suman casi 137 kilómetros de peligrosidad con 10 siniestros, tres fallecidos y siete heridos graves.

​En cuanto a motocicletas y ciclomotores, la comunidad castellanomanchega se sitúa en un nivel intermedio-bajo de riesgo, contabilizando 55 siniestros graves o mortales entre 2022 y 2024, colocándose por debajo de otros territorios como Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Madrid.

Inversión en mantenimiento. El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha destacado que, según este informe del RACE, la región es la segunda comunidad con menor riesgo elevado en sus carreteras, tres veces inferior a la media nacional. Durante la inauguración de la rehabilitación de la carretera CM-2029 entre la CM-2028 y Mondéjar, incluyendo el refuerzo del firme de la CM-219 hasta el límite con la Comunidad de Madrid, ha detallado que la Junta de Comunidades invertirá más de 100 millones de euros en los próximos cinco años para rehabilitar más de 900 kilómetros de la Red Regional de Carreteras.

​Después de todo, la Fundación RACE dibuja a la red de Castilla-La Mancha como "relativamente segura" en términos estructurales, aunque insta a implementar mejoras en los corredores que conectan el Levante, Madrid y el sur peninsular, que atraviesan territorio castellanomanchego, y que soportan una gran carga de tráfico.