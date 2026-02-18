El PSOE de Castilla-La Mancha ofrece al PP retirar todas las enmiendas a la reforma del Estatuto si así se salva el pacto

El PSOE de Castilla-La Mancha mueve ficha para tratar de salvar la reforma del Estatuto de Autonomía y lanza una oferta directa al PP: retirar todas las enmiendas socialistas con las que los populares no estén de acuerdo si los populares también retiran las suyas.

El secretario de Organización del PSOE regional y diputado en el Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha planteado públicamente este ofrecimiento en un mensaje en redes sociales, en el que emplaza al PP castellanomanchego a detallar qué modificaciones consideran inasumibles.

La propuesta llega en plena polémica sobre quién ha roto el consenso alcanzado en las Cortes regionales. Mientras el PP sostiene que el PSOE ha dinamitado el acuerdo al registrar 21 enmiendas en el Congreso, los socialistas defienden que todos sus cambios son técnicos o estaban previamente consensuados.

Desde el PSOE subrayan que 18 de las 21 enmiendas son "mínimos retoques jurídicos de los letrados" y que las otras tres están pactadas. Según ha explicado Gutiérrez, fueron pedidas por la UCLM y la comunidad LGTBI, además de estar "habladas con el propio PP para obligar a hacer leyes con consenso".

Frente a ello, los socialistas ponen el foco en la polémica enmienda presentada por el PP en el Congreso que plantea mantener la horquilla de diputados en las Cortes en un máximo de 35, como en la actualidad.

El texto, negociado durante dos años y aprobado en el Parlamento autonómico con el apoyo de PSOE y PP elevaba ese máximo a 55, condicionado a un acuerdo posterior para la futura ley electoral que entraría en vigor a partir de 2031.

Para el PSOE, esa enmienda del PP afecta a uno de los pilares del acuerdo político alcanzado en Toledo y supone una rectificación unilateral de lo pactado.

El PSOE acepta el "órdago"

En este contexto, Gutiérrez ha querido escenificar su disposición a desactivar el conflicto. "¿Cuál les parece mal?", ha preguntado en referencia a las enmiendas socialistas.

De las enmiendas que ha presentado el @pscmpsoe al Estatuto de autonomía, 18 son mínimos retoques jurídicos de los letrados; las otras 3 están pactadas con el @PP_CLM y fueron pedidos por @uclm_es, la comunidad LGTBI, y habladas con el propio PP para obligarnos a hacer leyes con… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) February 18, 2026

El dirigente socialista ha afirmado que acepta "el órdago" del PP y se ha comprometido "solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas". "Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado: "Nosotros tenemos fuerza y coraje para hacerlo en el buen nombre de Castilla-La Mancha".

Por último, ha instado al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a que "tenga un poco de respeto a esta tierra y al valor de su palabra, por favor".

Según la tesis de los socialistas, negada por los populares, la enmienda referente a la horquilla de diputados ha sido una imposición de Génova y responde al crecimiento electoral de Vox, que habría llevado a la dirección nacional del PP a bloquear cualquier pacto con el PSOE.