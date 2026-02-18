El PP exige a Page activar ya los 36 millones del Fondo de Contingencia para ayudar a los damnificados por las borrascas

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido este miércoles al presidente regional, Emiliano García-Page, la activación inmediata de los 36 millones de euros del Fondo de Contingencia para ayudar a los damnificados por el reciente temporal.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo, Hernández ha preguntado si el Gobierno autonómico va a movilizar estos recursos previstos en el presupuesto para atender a familias, pymes, agricultores y ayuntamientos afectados o si, por el contrario, "piensan seguir mirando cómo llueve a través de la ventana".

La dirigente 'popular' ha lamentado que, días después de los graves daños provocados por las lluvias y el viento, el Ejecutivo regional siga sin confirmar si pondrá en marcha estos fondos. Por ello, ha reclamado una respuesta "clara e inmediata".

Hernández ha recordado que el Partido Popular, a iniciativa de su presidente, Paco Núñez, ha registrado una iniciativa en las Cortes regionales para que el Gobierno evalúe los daños, active de forma urgente el Fondo de Contingencia y, si fuera necesario, modifique el presupuesto para reforzar las ayudas.

"Lo que necesitan los castellanomanchegos no son palabras ni titulares, sino soluciones, ya que la Junta tiene instrumentos presupuestarios previstos precisamente para estas situaciones extraordinarias y debe activarlos sin demora", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno de Page "tiene otras prioridades y carece de iniciativa cuando surgen problemas reales en los municipios" y ha señalado que no pueden permanecer "cruzados de brazos mientras la gente sufre".

A familias, pymes, agricultores...

Según ha detallado, los más de 36 millones contemplados para imprevistos deben destinarse prioritariamente a familias que han perdido su vivienda o han sufrido daños graves, a pymes y autónomos que han visto afectada su actividad, a agricultores y ganaderos con explotaciones e infraestructuras dañadas y a ayuntamientos con caminos rurales y equipamientos municipales destrozados.

"Los ayuntamientos no pueden afrontar solos estos gastos, las familias no pueden reconstruir por sí solas sus viviendas y los autónomos y agricultores no pueden asumir en solitario las pérdidas, por lo que la Junta tiene la obligación de estar a su lado", ha indicado.

Andalucía como espejo

Hernández ha añadido que otras comunidades autónomas ya han reaccionado, como Andalucía, que ha movilizado cerca de 1.000 millones de euros para apoyar al sector agrícola tras el temporal, incluyendo 700 millones en ayudas directas, lo que, a su juicio, demuestra que "cuando hay voluntad política, se puede actuar con eficacia".

"El Partido Popular ha actuado con responsabilidad y ha presentado una iniciativa concreta para ayudar a los afectados, por lo que ahora le toca a Page decidir si va a estar al lado de las familias, de los agricultores, de las pymes y de los ayuntamientos, o si va a seguir limitándose a los titulares sin poner en marcha las soluciones que Castilla-La Mancha necesita", ha concluido.