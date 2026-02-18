El perfil de la trata sexual en Castilla-La Mancha: mujeres de entre 23 y 32 años, en situación irregular y de Sudamérica

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presidido la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, en la sede del Archivo Regional de Castilla-La Mancha. JCCM/ A. Pérez Herrera

El perfil de las víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha es el de mujeres de entre los 23 y los 32 años, procedentes en su mayoría de países de Sudamérica y en situación de "irregularidad".

Estos son algunos datos ofrecidos este miércoles por la consejera de Igualdad, Sara Simón, antes de participar en la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual en Toledo, un órgano cuya primera reunión se celebró el pasado septiembre.

Respecto a la procedencia, están llegando más mujeres procedentes del centro y el sur de América y las redes que traficaban en los países del Este "están dejando de funcionar", ha afirmado.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver con "la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran". Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte por lo que su "situación de indefensión es muy grande".

También destacan las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando "de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil poder llegar a estas mujeres".

La consejera ha advertido del traslado de la prostitución "de los clubes a pisos particulares", a los que "es muy difícil acceder" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo", ha precisado.

Ha señalado que cuando los proxenetas "trasladan a las víctimas a otros entornos" al percibir la ayuda en un piso de personal de entidades y ONG para ayudar a las mujeres traficadas.

La disparidad de datos

La titular de Igualdad ha lamentado la falta de datos sobre la explotación sexual, una realidad a la que "nuestra sociedad todavía no ha querido mirar", al tiempo que ha incidido en la disparidad de los mismos para saber a cuántas mujeres afecta en la región.

Frente a las 10 víctimas de trata registradas por el Ministerio del Interior en 2023, entidades sociales como In Género elevan la cifra a 1.963 en lo que va de 2024, mientras que Médicos del Mundo ha detectado a otras 400 mujeres en la región.

"Es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región", ha reclamado.

Asimismo, ha demandado "avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales" que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución.

"No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución", ha afirmado.

Simón ha abogado por trabajar "en que no haya demanda de prostitución" dado que "solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta". "No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico", ha aseverado.

Castilla-La Mancha es "una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual", un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y en la carretera de Levante, y de conexión con Madrid y la Comunidad Valenciana.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque "no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer". Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

El Gobierno regional trabaja en reforzar una estrategia regional "que involucre a todas las partes" para poder disponer de algunas herramientas para poder combatir la trata. Se basa en cuatro enfoques, con las cuatro 'P': prevención, protección, persecución y partenariado.