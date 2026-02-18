Page, único presidente autonómico en el homenaje a la Constitución: "Me quedo con los aplausos a las palabras del rey"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el único dirigente autonómico que ha asistido al acto celebrado este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar los 48 años de la Constitución de 1978, la más longeva de la historia de España.

Una cita de la que Page ha destacado "la imagen del hemiciclo lleno, celebrando la Constitución".

"Me quedo con los aplausos a las palabras del rey Felipe VI. La mejor manera de conmemorarla es cumplirla. El mayor homenaje tiene lugar todos los días a todas horas, está en el esfuerzo, la entrega y el compromiso de los millones de ciudadanos anónimos con su futuro colectivo", ha expresado Page en redes sociales, recogiendo las declaraciones del monarca.

De hoy me quedo con la imagen del hemiciclo del Congreso lleno celebrando la Constitución, la más longeva de nuestra historia, y con los aplausos a las palabra del rey Felipe: "La mejor manera de conmemorarla es cumplirla. El mayor homenaje tiene lugar todos los días a todas… pic.twitter.com/201JYe3SIv — Emiliano García-Page (@garciapage) February 17, 2026

Además de con los Reyes de España, en el acto ha coincidido con los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, políticos de etapas anteriores y representantes de las más altas instituciones del Estado, como el presidente, Pedro Sánchez.

También han estado presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

Otros de los asistentes han sido dirigentes políticos de etapas pasadas como Ramón Tamames, Rodolfo Martín Villa, Juan Barranco, Virgilio Zapatero y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.