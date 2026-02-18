Albacete y Cuenca entre las provincias más afectadas de la región por la caída de Movistar: problemas en taxis y negocios

Las provincias de Albacete y Cuenca han sido este martes de las más afectadas por la caída del servicio de Movistar Empresas, una avería que ha dejado sin conectividad —voz y datos— a cerca de 100.000 pymes en toda España.

La incidencia, originada en una plataforma de Movistar (Telefónica), ha comenzado a primera hora de la mañana y se ha traducido rápidamente en teléfonos mudos, datáfonos inoperativos y sistemas informáticos bloqueados en cientos de pequeños negocios.

En territorios como Albacete o Cuenca, donde el tejido empresarial depende en gran medida de autónomos y pequeñas empresas, el impacto ha sido especialmente visible.

Uno de los servicios afectados ha sido Radio Taxi Albacete, que ha quedado temporalmente sin conexión, dificultando la gestión habitual de carreras en plena franja matinal, una de las más activas del día.

Teléfonos en silencio

El portal Downdetector ha reflejado el alcance del problema con un pico cercano a las 3.000 incidencias registradas en torno a las nueve de la mañana.

Aunque Castilla-La Mancha ha concentrado buena parte de las quejas, también se notificaron problemas en comunidades como Euskadi, Andalucía o Madrid.

Hola, sentimos las molestias. Tenemos detectada una incidencia en servicios de Empresas que puede afectar a fijo y móvil. Nuestros equipos ya están trabajando para solucionarla lo antes posible. Compartiremos actualizaciones en cuanto tengamos novedades. Gracias por la paciencia. — Movistar España (@movistar_es) February 18, 2026

Desde Movistar España han confirmado la incidencia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señalaron que el fallo afectaba específicamente a los servicios de Movistar Empresas. "Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", han indicado.