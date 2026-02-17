Núñez se reunirá con la sociedad civil para incorporar sus propuestas en "un programa con el que gobernar en un año"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este martes que el PP regional "va a gobernar en la comunidad dentro de un año y lo va a hacer de la mano de la sociedad civil y con sus propuestas".

Así lo ha expresado durante la reunión que ha mantenido con los responsables del área sectorial de su partido, donde ha anunciado un nuevo proceso de contacto con la sociedad civil para elaborar "un programa de medidas concretas con las ideas que aporten las entidades de la región".

En concreto, mantendrá reuniones con empresarios, autónomos, profesionales sanitarios, agricultores y ganaderos, jóvenes, mayores, tercer sector, colectivos sociales, colectivos deportivos, culturales, o con los que luchan contra la despoblación, además de los relacionados con las infraestructuras.

Asimismo, el 'popular' reestudiará todas las propuestas que ya se han concretado con la sociedad civil. "La actualizaremos a la situación actual de la región, preparando una acción de gobierno para que, dentro de un año, podamos gobernar con ellos", ha adelantado.

"Alternativa serena y sensata"

Núñez ha criticado la gestión del actual Gobierno de Emiliano García-Page, que "no está consiguiendo siquiera converger con el grueso de las autonomías en los principales indicadores del país, como pobreza, educación, presión fiscal, vivienda, agricultura, infraestructuras y sanidad".

Por ello, ha pedido una "profunda reforma y una profunda mejora de la gestión pública".

Reunión de Núñez con el equipo sectorial del PP de Castilla-La Mancha. Foto: PP CLM.

"El PP es la alternativa serena, sensata y tranquila, pero garantista de una gestión eficaz y eficiente para nuestros servicios públicos. Una alternativa que estamos construyendo lejos del ruido y lejos de los titulares", ha sentenciado.