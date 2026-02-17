La Junta desactiva el Pricam en Castilla-La Mancha tras 13 días y más de 400 incidencias registradas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desactivado a las 19 horas de este martes el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), que se encontraba en fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en toda la región.

La decisión se ha tomado tras la estabilización de los caudales de ríos y desembalses y la resolución de los incidentes relevantes que han afectado especialmente a las provincias de Toledo y de Ciudad Real.

Durante 13 días, la Dirección del Plan Especial por Inundaciones ha llevado a cabo la coordinación de los equipos de actuación, trasladando también información a los ayuntamientos y autoridades implicadas en la emergencia. El seguimiento de las incidencias y la valoración de las previsiones y su evolución se ha materializado en las reuniones que el Comité Asesor del Pricam ha mantenido durante el período de activación del plan.

El Pricam fue activado en fase de Alerta, Situación Operativa 0, para toda la región el 5 de febrero. Un día después se activó la Situación Operativa 1, mientras que el día 11 de febrero subió a nivel 2 ante la previsión desfavorable de la emergencia y para poder realizar la solicitud de medios extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El pasado domingo, la Junta bajó a nivel 1 tras analizar la situación en las cinco provincias, donde la tónica general había sido la estabilización de los caudales de los ríos y de los desembalses.

Durante los 13 días de activación del Pricam se han registrado en el Servicio de Atención y Coordinación de Emergencias 112 un total de 423 incidentes. La mayoría han tenido lugar en las provincias de Toledo, con 191, y Ciudad Real, con 110. Además, se han registrado 57 en la provincia de Cuenca; 35 en la provincia de Albacete; y 30 en la provincia de Guadalajara.

En cuanto a las carreteras, todavía hay seis carreteras de la red provincial afectadas. En Ciudad Real, la CR-413 en Los Pozuelos; la CR-7221 en Piedrabuena y la CR-7225 en El Robledo; la CR-711 en Fernán Caballero; y la CR-4123. Y en Albacete se encuentra cortada la AB-206 en La Jorquera por desprendimiento de tierra.

Durante el periodo de activación, la Dirección del Pricam ha enviado un total de 11 mensajes por el sistema ES-Alert a municipios de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, avisando del incremento de caudal en los ríos.

Activación de la UME

Durante la activación del Pricam, se ha llevado a cabo una intensa labor en el municipio de El Robledo (Ciudad Real), donde la Junta ha aportado a través de Tragsa una excavadora, una retrocargadora, dos camiones, una autobomba, dos retenes, una BIFOR, con 16 efectivos y un agente medioambiental.

En este municipio se ha desplegado la UME para la creación de barreras y diques de contención para evitar o minimizar las inundaciones. Tanto en esta localidad como en El Torno se ha estado realizando una especial vigilancia, así como en el resto del Valle del Bullaque.

En total, han sido 72 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias los que han estado colaborando en todas las labores en esta provincia.

Por otro lado, la Junta ha desplegado medios en otros municipios como Fernán Caballero, Guadalmez o Talavera de la Reina.

"Pese a las incidencias, no ha habido que lamentar daños personales. Pese a la desactivación, se recomienda mantener la prudencia en los márgenes de los ríos que se han visto afectados por las crecidas, dado que algunos continuarán en niveles elevados por los desembalses que se siguen realizando", han expresado desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.