Agudo pregunta al PSOE si también retirará las 21 enmiendas que ha presentado al Estatuto en el Congreso

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha comparado la enmienda presentada por su partido en el Congreso de los Diputados para mantener la horquilla de diputados en un máximo de 35 parlamentarios que ha hecho saltar por los aires el consenso que existía respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía, con las 21 que los socialistas han presentado para pulir la redacción de la norma definitiva.

En una rueda de prensa, la número dos de los 'populares' en la región ha instado a los socialistas a retirar unas modificaciones que, a su juicio, "rompen el consenso alcanzado previamente en las Cortes regionales".

Esta justificación de Agudo llega después de que el pasado 4 de febrero, día en el que finalizaba el plazo de enmiendas en la Cámara Baja, el PP se descolgara del pacto acordado con el PSOE presentando una enmienda no pactada que mantenía la horquilla de diputados en las Cortes regionales en un máximo de 35, techo que quedó fijado en la última reforma estatutaria llevada a cabo por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en 2010.

Esta maniobra echaba por tierra el acuerdo firmado que abría la puerta a incrementar el número de parlamentarios autonómicos hasta un máximo de 55 siempre y cuando existiese un acuerdo de 3/5 de la Cámara.

Hasta ese momento, tanto PP como PSOE habían acordado seguir juntos el camino y presentar las enmiendas de manera consensuada, entre ellas esas 21 propuestas socialistas que atañen a cuestiones meramente formales y que no afectan al fondo del acuerdo.

Sin embargo, Agudo ha puesto en el mismo plano las modificaciones propuestas por un partido y el otro calificando de "profundamente contradictorio" que el PSOE "hable de ruptura" cuando ha presentado estas modificaciones.

"El PSOE no puede intentar engañar a los castellanomanchegos diciendo que el Partido Popular rompe el acuerdo, cuando es el propio PSOE quien ha planteado hasta 21 cambios sobre el texto que habíamos consensuado", ha argumentado.

Críticas de los agentes sociales

En este sentido ha defendido que "el PP ha estado y sigue estando de acuerdo en los grandes asuntos que afectan al presente y al futuro de Castilla-La Mancha", al tiempo que ha defendido que "hemos trabajado con responsabilidad para lograr un Estatuto que fortalezca nuestra tierra y dé seguridad jurídica e institucional a nuestra comunidad autónoma".

Cabe recordar que este volantazo de última hora que desde el PSOE achacan a una injerencia directa por parte de Génova, ha encontrado un fuerte rechazo entre los agentes sociales y asociaciones de la sociedad civil castellano-manchega. Colectivos como la Mesa del Tercer Sector, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Cecam, Asaja, CCOO o UGT han expresado de manera pública su incredulidad ante la maniobra de última hora de los 'populares' y han exigido una vuelta al consenso.