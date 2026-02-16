Vuelven las lluvias intensas y fuertes rachas de viento a Castilla-La Mancha desde este día, según Meteored

Castilla-La Mancha afrontará entre miércoles y jueves un cambio notable en el tiempo debido a la llegada de un nuevo frente que provocará lluvias localmente intensas, nevadas en zonas de montaña y fuertes rachas de viento, según han informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteored España.

En esta misma línea, el climatólogo de Meteored España Samuel Biener ha advertido que este frente supondrá el cambio de tiempo más significativo de la semana, con la retirada temporal del anticiclón que ha dado estabilidad en los últimos días.

En Castilla-La Mancha, las lluvias se concentrarán principalmente en áreas del Sistema Central y zonas interiores, mientras que las precipitaciones en el resto de la Península serán más dispersas.

Se prevé que la cota de nieve descienda a entre 1.300 y 1.500 metros en la mitad norte de la Península, afectando a zonas altas de la provincia de Toledo y otras áreas de Castilla-La Mancha.

Descenso de temperaturas

Los técnicos meteorológicos alertan de que las precipitaciones podrán ser intensas de forma puntual, sobre todo en el Sistema Central y áreas montañosas adyacentes.

Además de la lluvia, se esperan rachas de viento de hasta 90-100 km/h en puntos de montaña y zonas elevadas, que podrían afectar a la movilidad y al tráfico en carreteras secundarias.

Las temperaturas experimentarán un descenso notable entre miércoles y jueves, con máximas que no superarán los 10 grados en áreas del interior y mínimas frías por la noche. A partir del viernes, se recuperará la estabilidad atmosférica con cielos más despejados y temperaturas suaves durante el día, aunque frías por la madrugada.

Estabilidad atmosférica

Tras el paso del frente, la Aemet prevé la entrada de una masa de aire más estable que permitirá un fin de semana con predominio del sol y precipitaciones limitadas al extremo norte de la Península. En Castilla-La Mancha, la recuperación del tiempo seco facilitará la normalización de las actividades tras los episodios de lluvia.

En conjunto, Castilla-La Mancha vivirá esta semana un escenario de transición meteorológica, con un inicio estable, un episodio de lluvias y viento intenso a mediados de semana y un retorno progresivo a condiciones más tranquilas hacia el fin de semana.