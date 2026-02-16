El PSOE pide a Núñez que cumpla el acuerdo del Estatuto o dimita tras publicarse un WhatsApp que señala a Génova

Un WhatsApp enviado a las 17:58 horas del miércoles 4 de febrero, apenas dos minutos antes de que se cerrara el plazo de enmiendas en el Congreso, sirve al PSOE de Castilla-La Mancha poner en entredicho el relato oficial del PP regional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía.

El mensaje, remitido por el diputado popular por Ciudad Real Enrique Belda a su homóloga socialista Cristina López Zamora, ha sido publicado este lunes por La Tribuna de Toledo. Revela que el cambio sobre la horquilla de diputados se decidió en el último momento desde el Grupo Parlamentario Popular en Madrid.

"Me dicen los del Grupo Parlamentario que han presentado ya las enmiendas. Me advierten de un cambio bastante sustancial respecto a lo hablado por ti y por mí el lunes: vamos a enmendar la horquilla de diputados para que quede como está", escribió Belda, que además incluyó tres emoticonos con caras de extrañeza.

Un contenido que, según el PSOE, contradice la versión que sostiene el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que defiende que la enmienda para mantener el número actual de escaños, en contra de lo negociado con el PSOE y aprobado conjuntamente en las Cortes regionales, se adoptó de manera "absolutamente soberana" y sin injerencias de Génova.

La polémica se entiende mejor si se tiene en cuenta el contexto. PP y PSOE habían pactado en Castilla-La Mancha que el nuevo Estatuto fijara una horquilla de entre 25 y 55 diputados, con el compromiso de que cualquier incremento no se aplicara hasta después de las elecciones autonómicas de 2027. Sin embargo, el PP registró finalmente una enmienda para mantener la horquilla actual, de entre 25 y 35 parlamentarios.

A raíz de la publicación del mensaje de Belda, el PSOE de Castilla-La Mancha ha realizado una publicación en las redes sociales con la que sostiene que "la decisión de romper el acuerdo del Estatuto la tomó Génova minutos antes de cerrar el plazo de enmiendas" y que el PP regional, en sus enmiendas, "no tocaba la horquilla de diputados".

Hoy @paconunez_ (quien miente a todo el mundo, todo el rato) tiene la oportunidad de dejar de mentir y contarnos la verdad.



Una reconstrucción de los hechos que demuestra:



1. Qué Paco Núñez mintió. La decisión de romper el acuerdo del Estatuto la tomó Génova minutos antes de… pic.twitter.com/HJohk8YRgT — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) February 16, 2026

Los socialistas estructuran su argumentario sobre varios pilares. En primer lugar, aseguran que Paco Núñez "mintió". En segundo, afirman que el líder regional "no pinta nada en el PP" y que se enteró "del desprecio a Castilla-La Mancha pocos minutos antes de que Génova rompiera".

En tercer lugar, sostienen que "el PP no es de fiar" y que todas las enmiendas presentadas por el PSOE eran conocidas por el PP y se había hablado de registrarlas conjuntamente.

Y, por último, aseguran que el PP "mentía y mentía con la ampliación del plazo de enmiendas diciendo que era cosa del PSOE", cuando, según los socialistas, "siempre fue petición del PP a pesar de lo que decían en Castilla-La Mancha".

El mensaje concluye señalando que Núñez, "quien fue elegido por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha para representar el acuerdo de todos, y que en el Congreso habló en nombre de todos y no del PP", debe "elegir si cumplir con el mandato del pueblo de Castilla-La Mancha y defender el pacto, o dimitir".

Núñez señala al PSOE

Por su parte, durante un acto en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Núñez no ha valorado el contenido del mensaje y ha respondido que es el PSOE quien debe explicar "por qué quiere que se rompa el pacto". "El Partido Popular ha presentado 11 enmiendas, el Partido Socialista ha presentado 21 enmiendas, pero parece que el Partido Socialista quiere que se haya roto el pacto y tendrá que explicar por qué", ha señalado.

En los últimos días, agentes sociales como la patronal CECAM, los sindicatos CCOO y UGT o organizaciones agrarias como ASAJA han instado al PP regional a respetar el acuerdo alcanzado, al haber participado en la negociación y realizado aportaciones.