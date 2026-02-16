El PSOE de Castilla-La Mancha propone "un pacto social sin el PP" si no rectifica su "traición" al Estatuto acordado

El PSOE de Castilla-La Mancha ha propuesto este lunes "un pacto social sin el PP para aprovechar el consenso alcanzado" si este no rectifica su posición sobre el Estatuto de Autonomía tras la "traición al romper el pacto" para sacar adelante la normativa.

Así lo ha expresado con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha abierto las puertas a construir un pacto social, económico y político sin el PP "para reivindicar y sacar todo el jugo y el potencial de Castilla-La Mancha, desde el consenso, el diálogo y la fuerza social".

"Creo que es muy duro para el conjunto de los representantes de la región que durante tantos años hemos trabajado en un consenso que ese esfuerzo no se vea recompensado con un proyecto de futuro. Si no es el Estatuto, será un pacto social que nos comprometa con objetivos cuantificables, con medidores claros de la Castilla-La Mancha que queremos para los próximos años", ha expresado.

Gutiérrez ha insistido en que "la traición del PP por orden de Génova al Estatuto de Autonomía no va a ser un esfuerzo en balde ni una ensoñación del conjunto de la región". En su opinión, servirá para que "trabajen más los que se han comprometido con Castilla-La Mancha, por encima de doctrinas políticas y partidarias a nivel nacional".

Reitera sus críticas a Núñez

Asimismo, Gutiérrez se ha referido al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirmando que "ya no es útil" un líder político que "incumple su palabra" tras firmar un acuerdo "con sindicatos y empresarios, a izquierda y a derecha, con organizaciones sociales o con instituciones como la universidad".

"Y además fue elegido para representarnos a todos en el Congreso. Lo mejor que puede hacer es dimitir e irse", ha insistido.

Enmienda del PP

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PP dio marcha atrás a lo pactado con el PSOE y planteó mantener el tope actual de parlamentarios, fijado en un máximo de 35, frente a la ampliación hasta 55 recogida en el texto acordado y aprobado por ambas formaciones en las Cortes.

Aquel acuerdo, alcanzado tras intensas conversaciones que en varias ocasiones se encallaron precisamente por esta cuestión, fijaba una horquilla de entre 25 y 55 diputados y recogía expresamente que cualquier incremento no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas de 2027. Sin embargo, los populares registraron una enmienda para blindar la horquilla vigente, de entre 25 y 35 escaños, tal y como establece el Estatuto actual.

No solo el PSOE ha cargado contra el PP tras la decisión, sino que los agentes sociales y económicos de la comunidad han reaccionado en cadena para reclamar a los 'populares' que se respete el pacto. Entre ellos, la Mesa del Tercer Sector, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Cecam, Asaja, CCOO o UGT.