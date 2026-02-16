El PP de Cuenca confirma que el presupuesto de San Clemente saldrá adelante tras ser rechazado por dos de sus ediles

El presidente de la Junta Gestora del PP de Cuenca, José Martín-Buro, ha confirmado que el presupuesto municipal de San Clemente se aprobará, previsiblemente, en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento. Así lo ha confirmado después de que los ediles 'populares' Antonio Huerta y Ana Mota rechazaran las cuentas presentadas por su propio partido.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, estos concejales votaron "no" al proyecto de presupuestos del alcalde, Víctor Miguel Luis Camacho, alegando que "no se había contado con ellos para su elaboración" Unos votos que junto a los del PSOE tumbaron la iniciativa.

Martín-Buro ha indicado que en una reunión con los concejales del partido y en una asamblea general de afiliados se informó de que las cuentas saldrían adelante.

Un encuentro en que se trasladó "cuál es el objetivo de todos, del Partido Popular de San Clemente, del Ayuntamiento y de todo el Partido Popular de Cuenca".

"Hay que trabajar en beneficio de la gente y es lo que estamos haciendo en los cien días que llevamos como Junta Gestora. Y vamos a trabajar de forma leal, constructiva y en beneficio de la necesidad de los conquenses", ha expresado Martín-Buro.

Enmiendas en la Diputación

Unos beneficios que, según el 'popular' se han visto reflejados en las enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos de la Diputación de Cuenca.

"Han sido mejorados en distintos ámbitos, como los caminos rurales, las ayudas farmacéuticas a los pequeños municipios o la venta ambulante en municipios donde no haya tiendas", ha sentenciado.