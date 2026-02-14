Castilla-La Mancha en vilo por el temporal: 12 estaciones en aviso rojo y ríos que siguen creciendo

Castilla-La Mancha encara un fin de semana de Carnaval en alerta hidrográfica y protagonizado por las fuertes rachas de viento.

El incesante tren de borrascas de los últimos días ha disparado el caudal de los ríos que, sumando a los desembalses preventivos, mantiene en vilo a varios municipios de la región que siguen registrando incidencias derivadas de las inundaciones.

La provincia de Ciudad Real es uno de los puntos negros del temporal donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 64 efectivos. Además, el actual Puesto de Mando permanece ubicado entre Alcoba de los Montes y Porzuna, hacia Malagón y Fernán Caballero.

🚨24 presas están desembalsando significativamente en la cuenca del Tajo, 8 en nivel de aviso rojo.



⚠️Precaución en zonas cercanas a cauces y atención recomendaciones Protección civil. Sigue la información hidrológica en https://t.co/9ZHYcvyvFM pic.twitter.com/Sg9rRSrk5S — Confederación Hidrográfica del Tajo (@chtajo) February 14, 2026

Una docena de estaciones de aforo y embalses de las cuencas del Guadiana (9) y del Tajo (3) en la comunidad castellanomanchega se encuentra en aviso rojo. Este nivel de peligrosidad implica un riesgo de inundaciones en zonas habitadas aledañas y posibles cortes de vías de comunicación.

Estado de los ríos

El río Guadiana alcanzó a las 18:00 horas de este viernes cinco metros de altura y un pico de 804,96 metros cúbicos por segundo a su paso por la localidad de la Puebla de Don Rodrigo.

De igual forma, el río Bullaque llegó este 13 de febrero hasta los 3,51 metros y los 502 m3/s en Luciana, lo que supone los dos valores más elevados del actual episodio de crecidas en la provincia ciudadrealeña. Ambos ríos han más que duplicado su caudal con respecto a los valores registrados el 30 de enero — 325,96 m3/s en el caso del Guadiana y 114 m³/s en el Bullaque.

Situación del río Bullaque a su paso por Luciana. CHG

Por su parte, el río Júcar a su paso por Cuenca capital se encuentra en nivel rojo desde las 1:00 horas de la madrugada de este sábado de San Valentín. Según ha informado el propio Ayuntamiento en redes sociales, la última medición del caudal data de 246,95 metros cúbicos por segundo.

Han pedido a los vecinos que "no se acerquen a las proximidades de la ribera". La Policía Local y el cuerpo de Bomberos de Cuenca "permanecen en continua vigilancia para ver la evolución de la situación", han asegurado. Todo ello, mientras la carretera de San Isidro y los parques de la ciudad continúan cerrados.

El río Júcar a su paso por Cuenca. Ayuntamiento de Cuenca

Siguiendo la misma línea que el resto, el río Tajo a su paso por Toledo capital ha aumentado su nivel esta pasada madrugada principalmente por el desembalse de los pantanos de la cabecera "en la Comunidad de Madrid", según ha informado Velázquez.

El alcalde no ha descartado que "siga subiendo en las próximas horas" y ha pedido a la ciudadanía máxima precaución y respeto hacia los cortes establecidos en distintos tramos de la senda ecológica.

Un empleado del Infocam succionando agua en El Robledo este sábado. Jesús Monroy EFE

"Calma tensa" en El Robledo

La UME y medios del INFOCAM siguen trabajando con autobombas, bombas auxiliares, excavadoras y retenes en El Robledo (Ciudad Real) pese a que "parece que las aguas van volviendo a su cauce" y que "todo está más controlado", según ha manifestado este sábado el alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño.

Tras una noche en vilo por el crecimiento repentino del caudal del río Bullaque, el regidor ha definido la situación como "calma tensa". El desembalse de 205 m³/s en el pantano de Torre de Abraham provocó un muy rápido crecimiento del caudal y que hizo "peligrar la seguridad de las casas de los vecinos".

Ormeño ha explicado que tuvieron que romper una parte de los exteriores de la piscina municipal para que bajase el nivel del agua y no rompiera el primer dique de construcción que se había construido. "Fueron cincuenta minutos muy malos, muy malos", ha confesado.

Afortunadamente, el nivel del Bullaque a su paso por la localidad está disminuyendo, ya que el pantano ha bajado el nivel de desembalse a 175 m³/s.

Reunión diaria del CECOPAL en Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Optimismo en Talavera de la Reina

"Empezamos a ver la luz", ha afirmado este sábado el alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio. El regidor ha avanzado que tras el cese de las lluvias está previsto que el lunes comience una segunda fase centrada en limpieza y recuperación donde los bomberos continuarán con los achiques de agua a la vez que Aqualia y el Ayuntamiento acondicionarán las zonas afectadas.

Durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de este 14 de febrero, se ha comprobado que "las calles que ayer estaban anegadas ya no lo están", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Varias de las bombas que achican agua en las zonas anegadas de Talavera de la Reina.

También han detallado que el río Tajo continúa en nivel rojo, mientras que el caudal de La Portiña ha descendido un centímetro y mantiene la compuerta abierta a 20 centímetros. Varias calles y zonas de la ciudad permanecen cortadas, al igual que los parques.

Resto de la región

En Guadalajara continúa activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta, debido a que el cauce del río Henares se mantiene en umbral rojo.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado avisos de nivel amarillo por viento en amplias zonas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas de Hellín y Almansa. En el resto de zonas afectadas, las rachas previstas oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora.

14/02 11:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | Castilla-La Mancha: vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/f75vaosPZL — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) February 14, 2026

Desde la activación del el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla La Mancha (PRICAM) el 5 de febrero, el 112 ha contabilizado más de 360 incidencias, principalmente por inundaciones u obstáculos en la vía, y se han enviado once mensajes de alerta por el sistema ES-ALERT a la población.