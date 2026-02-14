Castilla-La Mancha y Afanion caminan de la mano contra el cáncer infantil: "Es un día para visibilizar y sensibilizar"

Numerosas instituciones de Castilla-La Mancha han reiterado su apoyo a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) a través de diversos actos celebrados este sábado con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

En Toledo, la directora general de Humanización y Asistencia Sociosanitaria, María Teresa Marín, ha avanzado que a lo largo de este 2026 verá la luz el nuevo Plan Integral del Cáncer de Castilla-La Mancha que han desarrollado más de cien profesionales, médicos y pediatras durante diez meses.

Martín ha detallado que este plan centra uno de sus capítulos en los niños y adolescentes con cáncer y trata su bienestar emocional, su educación y su vuelta a la vida cotidiana.

"Es fundamental que reciban la misma atención especializada, con unidades de referencia, consultas de alta resolución, apoyo a largo plazo y acompañamiento también para sus familias", ha subrayado.

Durante el pasado año, Afanion atendió a 308 familias en Castilla-La Mancha, ofreciendo apoyo social, psicológico, educativo y económico. En este periodo se registraron 51 nuevos casos de cáncer infantil, así como 7 recaídas y 6 fallecimientos, unos datos que reflejan la necesidad de recursos especializados y continuados.

Celebración día cáncer infantil en Ciudad Real. Ayuntamiento de Ciudad Real

Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real también ha acompañado a Afanion en la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, ha reconocido la labor constante de la entidad, "al pie del cañón los 365 días" y ha reiterado el respaldo institucional a las familias que afrontan esta enfermedad.

Durante el acto se han presentado las II Visitas Guiadas Solidarias 'Un paseo con el corazón', una serie de rutas impulsadas por Erika Guía Oficial a favor de Afanion que se desarrollarán los días 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de febrero, con salida desde el Museo Municipal del Quijote.

Acto de Afanion en Albacete. Ayuntamiento de Albacete

Albacete

En Albacete, el alcalde, Manuel Serrano, y el presidente de Afanion, Juan García, han formalizado un año más su cooperación en la tradicional suelta de globos que ha organizado esta mañana la asociación en la Plaza del Altozano con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

"Hoy es un día para visibilizar y sensibilizar a la población, para trasladar el apoyo de la sociedad a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias, así como para poner en valor la gran labor diaria que Afanion y sus voluntarios", ha señalado Serrano.

En este sentido, el alcalde se ha sumado a la petición de Afanion para que se creen más unidades de cuidados paliativos pediátricos y que éstas puedan llegar a más familias independientemente del lugar en el que residan.