LAS CLAVES
-
Cerrados los accesos a los chorros del río Mundo en Riópar (Albacete)
El Ayuntamiento de Riópar (Albacete) ha informado de que los accesos a los chorros del río Mundo están totalmente cortados, tanto para vehículos como para peatones, debido a desprendimientos de piedras y árboles, rotura de caminos y pérdidas del firme.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento de Riópar ha trasladado esta información que le han hecho llegar los agentes medioambientales y ha añadido que las sendas están también "totalmente impracticables".
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha avanzado que la previsión es que el corte de los caminos "se alargue durante semanas".
-
El alcalde de Manzanares pide a la ciudadanía no acercarse al río Azuer
El alcalde de Manzanares (Ciudad Real), Julián Nieva, ha hecho un llamamiento a la prudencia para que la ciudadanía tenga precaución y evite acercarse al cauce del río Azuer, especialmente estos días de fuertes rachas de viento, debido a la crecida que experimenta y que será aún mayor tras el aumento del volumen de agua que se desembalsa desde la presa del Puerto de Vallehermoso.
El nivel del río Azuer subió hasta los 60 centímetros a su paso por Manzanares tras el aumento de agua desembalsada el jueves desde la presa del Puerto de Vallehermoso. Sin embargo, con el mayor agua que se ha comenzado a desembalsar este viernes, hasta 12 metros cúbicos por segundo a las 10.00 horas y hasta los 16 desde las 13.00 horas, se prevé que el caudal vuelva a crecer a su paso por esta localidad, según ha informado el Consistorio manzanareño en nota de prensa.
-
Más de una veintena de estaciones de aforo y embalses en nivel rojo
Castilla-La Mancha mantiene este viernes una situación muy comprometida en sus cauces, tanto en la cuenca del Guadiana como en la del Tajo, según las respectivas confederaciones hidrográficas.
🌧️ Seguimiento de la situación hidrológica en la cuenca del Guadiana | 13febrero— Confederación Hidrográfica del Guadiana (@CH_Guadiana) February 13, 2026
⚠️ El río Záncara se desborda por ambas márgenes a la altura del puente Molino de las Monjas
🔴16 estaciones de aforo con aviso rojo
💧24 presas aliviando
🔗 Más información: https://t.co/l30Z9G7ypS pic.twitter.com/ugLqiVO8jv
Estaciones en nivel rojo
Cuenca del Guadiana (6 en Castilla-La Mancha): Gigüela en Saelices (Cuenca), Bañuelos en Fernán Caballero (Ciudad Real), Becea en Fernán Caballero (Ciudad Real), Bullaque aguas abajo de la presa de Torre de Abraham en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), Bullaque en Luciana (Ciudad Real) y Guadiana en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).
Cuenca del Tajo (13 en Castilla-La Mancha):
Guadiela en La Ruidera, Trillo, Henares en Azud Humanes, Humanes, Henares en Guadalajara y Tajuña en Armuña (Guadalajara).
Pusa en La Médica, La Portusa, Puente Algodor, Tajo en Toledo–Casa del Diamantista, Tajo en El Tejar, Tajo en Palomarejo y Tajo en Talavera–La Milagrosa (Toledo).
El nivel rojo implica riesgo de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes de vías de comunicación.
Embalses en nivel rojo
En la cuenca del Tajo, dentro de Castilla-La Mancha, están en nivel rojo por desembalses significativos: El Vado (Guadalajara), Azután (Toledo) y Castrejón (Toledo).
🚨27 presas están desembalsando significativamente en la cuenca del Tajo, 9 en nivel de aviso rojo: https://t.co/Ms6dhmu4Ef— Confederación Hidrográfica del Tajo (@chtajo) February 13, 2026
Precaución en zonas cercanas a cauces y atención recomendaciones Protección civil. Sigue la información hidrológica en https://t.co/9ZHYcvyvFM pic.twitter.com/KvUM8r2d9s
Además, en la cuenca del Guadiana continúan desembalsando infraestructuras como Torre de Abraham, Gasset y Vicario, dentro de maniobras de control para laminar avenidas.
Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar los cauces y seguir las indicaciones de Protección Civil y el 112 ante posibles nuevas crecidas en las próximas horas.
-
Podan y sanean árboles en Toledo para evitar caídas de ramas por el viento
El Ayuntamiento de Toledo tiene activados a los servicios municipales de emergencias, obras y trabajadores de mantenimiento con motivo del temporal. Entre las medidas adoptadas está la de sanear y podar árboles para evitar caídas de ramas motivadas por el viento, según han informado fuentes municipales a este periódico.
Por ejemplo, los operarios han tenido que podar todos los ejemplares de la calle Río Valdemarías, en el Polígono, por riesgo de caída de ramas con ayuda de los bomberos.
Los efectivos también se están revisando tejados, cornisas y otros elementos para evitar daños personales.
-
Guadalajara mantiene activado el Plan de Emergencia Municipal
El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de que continúa activado el Plan de Emergencia Municipal (Platemun) en fase de alerta, debido a que el cauce del río Henares se mantiene en umbral rojo, lo que implica una situación de potencial peligro.
La previsión meteorológica apunta a una posible mejoría en los próximos días en cuanto a las precipitaciones, aunque no se descartan desembalses en presas como Alcorlo o Beleña, por lo que se mantienen las medidas de vigilancia y prevención.
La zona próxima al río continúa acordonada y con acceso restringido, debido a la presencia de áreas inundadas. La Policía Local, junto con Bomberos y Protección Civil, mantiene un operativo permanente para garantizar la seguridad y actuar ante cualquier incidencia.
-
Cae un pino con más de 60 años en Guadalajara
Un pino de más de 60 años de antigüedad se ha desplomado este viernes en la céntrica Plaza de España de Guadalajara, al parecer como consecuencia de las continuas borrascas y del exceso de humedad acumulado en el terreno durante las últimas semanas.
⚠️ #INTERVENCIÓN 👨🚒— Bomberos Ayto. Guadalajara (@bomberosgu) February 13, 2026
Caída de un pino de grandes dimensiones en Plaza de España, afortunadamente sin daños personales 🌳#BomberosGU #SeguridadGU #Bomberos pic.twitter.com/DUyUBkakkJ
El árbol ha caído en las inmediaciones del cruce con la Avenida del Ejército, junto a la antigua iglesia de Los Remedios, en una de las zonas más transitadas de la capital alcarreña. La caída ha generado una escena aparatosa, con el tronco extendido sobre el pavimento, aunque no se han registrado daños personales ni materiales de relevancia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Servicio de Extinción de Incendios, que han procedido a acordonar la zona y a iniciar las labores de retirada del ejemplar, así como a asegurar el perímetro para evitar posibles riesgos a peatones y conductores.
-
Velázquez contacta con el general Marcos de la UME, aunque no se requiere su actuación
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, contactó este jueves con el general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, quien tendió mano al primer edil por si era necesaria la intervención de la unidad militar en la capital regional, algo que por el momento no es necesario, según ha confirmado Velázquez. "Están preparados y dispuestos para el momento que se les demande", ha agradecido el 'popular'.
Velázquez ha informado de un "ligero incremento" de caudal del río Tajo a su paso por la ciudad, algo que ya ha ocurrido esta noche pasada, y se prevén incrementos por el deshielo una vez finalicen las lluvias y salga el sol. En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a la calma y también a la precaución dado que el caudal continúa en nivel rojo.
El alcalde también ha explicado que los servicios municipales, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y trabajadores de mantenimiento, están activados y supervisando la situación ante cualquier riesgo también por el viento.
-
El caudal del Júcar en Cuenca desciende pero se mantiene la alerta ante nuevas lluvias
El caudal del río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca ha descendido durante la madrugada de este viernes hasta los 124 metros cúbicos por segundo, aunque las previsiones señalan que volverá a crecer este sábado debido a las lluvias previstas aguas arriba, ha informado el alcalde, Darío Dolz.
El nivel del río se mantiene en alerta naranja según la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la evolución del caudal se ha analizado este viernes en la reunión del Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), conectado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) regional.
El jueves, el río alcanzó casi 300 metros cúbicos por segundo al mediodía, lo que motivó el envío de avisos Es-Alert a los ciudadanos por riesgo de inundaciones.
El Ayuntamiento mantiene activado el Plan Municipal de Vialidad Invernal (Pemuvi) y mantiene restricciones de acceso a las inmediaciones del río, parques y zonas arboladas, así como el cierre del paraje del Royo.
-
Castilla-La Mancha registra 368 incidencias desde que se inició el PRICAM
El Gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha reunido este viernes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para mantener la vigilancia y seguimiento del temporal Oriana, que afecta a la región desde principios de febrero.
Como medida preventiva, se mantiene la suspensión de clases en diez municipios del valle del Bullaque (Ciudad Real) y la cancelación de 25 rutas escolares, 12 en Albacete y 13 en Ciudad Real. Además, se han suspendido todas las actividades deportivas escolares durante el fin de semana.
La UME y medios de INFOCAM trabajan en El Robledo, El Torno y Talavera de la Reina con autobombas, bombas auxiliares, excavadoras y retenes para reforzar diques de contención y minimizar las inundaciones, así como para garantizar el acceso a explotaciones ganaderas y el bienestar de los animales.
Desde la activación del PRICAM el 5 de febrero, el Servicio 1-1-2 ha contabilizado 368 incidencias, principalmente por inundaciones u obstáculos en la vía, y se han enviado once mensajes de alerta por el sistema ES-ALERT a la población.
SSegún AEMET, este viernes se mantienen avisos amarillos por viento en Ciudad Real, Toledo y Cuenca, y nivel naranja en Albacete, con rachas de hasta 90 km/h, así como avisos por lluvias en varias comarcas de las cinco provincias, por lo que se recomienda extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.
-
Trasladan el Puesto de Mando Avanzado cerca de Malagón y Fernán Caballero
La Unidad Militar de Emergencias mantiene desplegados 64 efectivos en Ciudad Real para hacer frente a las inundaciones provocadas por los desembalses en la región, según ha informado el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.
Este viernes se trasladará el Puesto de Mando, actualmente situado entre Alcoba de los Montes y Porzuna, hacia Malagón y Fernán Caballero, donde se concentran las principales actuaciones preventivas y de seguimiento.
Sabrido ha destacado el buen funcionamiento del sistema de emergencias español, basado en la preparación constante, la colaboración interinstitucional y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
En coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se realiza un seguimiento exhaustivo de los desembalses de los embalses de Gasset, Torre de Abraham y La Fuensanta, que afectan a varios municipios y al río Bullaque.
El delegado ha lanzado un mensaje de precaución a la población, recomendando evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a cauces y zonas inundables, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades locales y fuerzas de seguridad.
Todos los dispositivos permanecen activados y coordinados para garantizar la seguridad y minimizar cualquier impacto.
-
Page agradece el trabajo ante las inundaciones y destaca la respuesta colectiva y la suma de esfuerzos
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido este viernes todo el esfuerzo que está realizando Protección Civil, Guardia Civil, Policía, voluntarios, la UME, alcaldes y concejales y ciudadanos en general para "minimizar" los daños de las sucesivas borrascas.
"Eso dice mucho también de un país que suma esfuerzos y que a la hora de la verdad no tiene que hacer cálculos políticos. Hay veces que los políticos lo hacen, pero no lo hace la gente", ha expresado.
Page se ha referido a los "avisos permanentes" que ahora lanza el clima "por las barbaridades que el ser humano está haciendo con él". Y ha querido agradecer su labor a toda la gente que se está esforzando y trabajando "a pie de obra", dirigiendo trabajos, impidiendo que los cauces se desborden y minimizando daños.
"Merece mucho la pena saber que una de las cosas que nos unen como sociedad son estos servicios de respuesta colectiva", ha sentenciado.
-
El alcalde de Talavera de la Reina vuelve a pedir ayuda a la Junta: "El nivel freático está debajo del hormigón"
El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reiterado su petición de ayuda a la Junta para continuar haciendo frente a las inundaciones de la ciudad que afectan al casco urbano.
Así lo ha trasladado al consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina, en la reunión del CECOPI, donde ha explicado que los bomberos han estado achicando agua toda la noche, evacuando "dos millones de litros de agua a la hora". Sin embargo, debido a que continúa lloviendo, "en la Portiña no deja de entrar agua".
"El estudio geotécnico realizado arrojó que el nivel freático está debajo del hormigón, prácticamente a nivel de calle, por lo que la situación es delicada", ha lamentado.
Asimismo, ha detallado que continúan cortadas al tráfico las calles Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas desde la rotonda de los leones hasta la Plaza de Grecia, calle Mula, Cristo de la Salud, Bancaleros, Corredera del Cristo desde intersección calle Valencia hasta calle Luis Jiménez, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.
"La Confederación Hidrográfica del Tajo ha informado de que el río continúa en nivel rojo con un caudal similar al de días pasados. Son niveles altos, pero sin peligro", ha reconocido.
-
La UME rescata a un matrimonio atrapado en su vivienda por las inundaciones en Fuente el Fresno (Ciudad Real)
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha rescatado en Fuente el Fresno (Ciudad Real) a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota que habían quedado atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar.
El operativo se ha llevado a cabo tras detectarse que la vivienda en la que se encontraban había quedado aislada por la crecida del cauce, lo que impedía la salida segura de sus ocupantes.
Los militares han accedido hasta la casa y han logrado evacuar matrimonio y a su mascota de compañía sin que haya habido que lamentar heridos.
🚨 Cuando cada segundo cuenta, la @UMEgob responde.— Ministerio Defensa (@Defensagob) February 13, 2026
🧑🚒En Fuente el Fresno, Ciudad Real, han rescatado a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota, atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar, antes de que el agua subiera más.
💛 Gracias por estar ahí, siempre. pic.twitter.com/fOfMoYcohW
Este rescate se suma al que este jueves llevó a cabo la Guardia Civil en Malagón (Ciudad Real), donde los agentes auxiliaron a dos personas cuyo vehículo quedó atrapado en el agua.
-
Suspendidas doce rutas escolares en la provincia de Albacete
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha suspendido este viernes doce rutas escolares en la provincia de Albacete, principalmente en la zona de la Sierra del Segura, y no descarta adoptar nuevas medidas según evolucione la situación meteorológica.
Además, se han cancelado todas las actividades al aire libre ante las fuertes rachas de viento previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alcanzarán hasta 90 km/h en la provincia desde este viernes por la tarde y durante todo el sábado.
El delegado del Gobierno regional, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha señalado que los puntos más sensibles se concentran en las cuencas de los ríos, con especial atención al Segura a su paso por El Gallego (Elche de la Sierra), donde el desembalse del pantano de La Fuensanta al Cenajo podría causar pequeños desbordamientos sin afectar a la población.
También se vigila el río Jardín, que se encuentra en nivel rojo pero estable, sin riesgo directo para los habitantes.
La Aemet advierte que las acumulaciones de lluvia en periodos cortos, unidas a la saturación del terreno, podrían provocar incrementos importantes de caudal en los tramos altos de los ríos, por lo que se mantiene especial vigilancia en los puntos críticos.
Todas las carreteras autonómicas permanecen transitables, aunque se recomienda extremar la precaución ante la posible presencia de cascotes en la vía.
-
La nueva borrasca Oriana vuelve a preocupar a Castilla-La Mancha
El tren de borrascas no cesa y la llegada de Oriana dejará rachas muy fuertes de viento y precipitaciones en la Península. El nuevo temporal ha puesto en alerta a buena parte de Castilla-La Mancha.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la peor parada será la provincia de Albacete, donde la comarca de La Mancha, Hellín y Almansa y Alcaraz y Segura están en aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h). Además, la última zona estará en alerta amarilla por lluvias.
El viento continuará el sábado, por lo que el aviso naranja se mantendrá en Hellín y Almansa; pasando a amarillo en las otras dos comarcas.
En la provincia de Ciudad Real, están en aviso amarillo por rachas de viento hasta 70 km/h los Montes del Norte y Anchuras, La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona.
Una alerta similar a la que se ha activado en La Mancha toledana y en los Montes de Toledo, donde también hay aviso por lluvias, al igual que en la Sierra de San Vicente.
Por último, la alerta amarilla por viento también se extiende a La Mancha conquense y a la Serranía de Cuenca, una zona que también está en aviso por lluvias.
-
Unos 40 efectivos de la UME se están desplegados en El Robledo
El Gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantiene desplegados en El Robledo tres retenes del plan Infocam, además de maquinaria pesada y una autobomba, para trabajar junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la crecida del río Bullaque.
Los efectivos vigilan también la evolución del embalse de Torre de Abraham por la previsión de lluvias en la cabecera.
La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha presidido este viernes el Comité de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP), donde se ha evaluado la situación, que se mantiene controlada aunque bajo vigilancia constante.
En la zona trabajan también medios de Tragsa para reforzar los diques de contención en la parte baja de El Robledo, mientras que en El Torno opera una autobomba para achicar agua. La UME cuenta con 40 efectivos desplegados, ampliables hasta 70 si fuera necesario.
Los puntos más sensibles se sitúan en el valle del Bullaque —especialmente en El Robledo, Luciana y Puebla de Don Rodrigo— y en Fernán Caballero por posibles crecidas del río Bañuelos.
Actualmente permanecen cortadas 23 carreteras en la provincia, principalmente en Montes Norte y Montes Sur, y se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y llamar al 112 ante cualquier emergencia.