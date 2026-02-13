Castilla-La Mancha mantiene este viernes una situación muy comprometida en sus cauces, tanto en la cuenca del Guadiana como en la del Tajo, según las respectivas confederaciones hidrográficas.

🌧️ Seguimiento de la situación hidrológica en la cuenca del Guadiana | 13febrero



⚠️ El río Záncara se desborda por ambas márgenes a la altura del puente Molino de las Monjas

🔴16 estaciones de aforo con aviso rojo

💧24 presas aliviando

💧24 presas aliviando

Estaciones en nivel rojo

Cuenca del Guadiana (6 en Castilla-La Mancha): Gigüela en Saelices (Cuenca), Bañuelos en Fernán Caballero (Ciudad Real), Becea en Fernán Caballero (Ciudad Real), Bullaque aguas abajo de la presa de Torre de Abraham en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), Bullaque en Luciana (Ciudad Real) y Guadiana en Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

Cuenca del Tajo (13 en Castilla-La Mancha):

Guadiela en La Ruidera, Trillo, Henares en Azud Humanes, Humanes, Henares en Guadalajara y Tajuña en Armuña (Guadalajara).

Pusa en La Médica, La Portusa, Puente Algodor, Tajo en Toledo–Casa del Diamantista, Tajo en El Tejar, Tajo en Palomarejo y Tajo en Talavera–La Milagrosa (Toledo).

El nivel rojo implica riesgo de inundaciones en zonas habitadas y posibles cortes de vías de comunicación.

Embalses en nivel rojo

En la cuenca del Tajo, dentro de Castilla-La Mancha, están en nivel rojo por desembalses significativos: El Vado (Guadalajara), Azután (Toledo) y Castrejón (Toledo).

🚨27 presas están desembalsando significativamente en la cuenca del Tajo, 9 en nivel de aviso rojo



Precaución en zonas cercanas a cauces y atención recomendaciones Protección civil.

Además, en la cuenca del Guadiana continúan desembalsando infraestructuras como Torre de Abraham, Gasset y Vicario, dentro de maniobras de control para laminar avenidas.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, evitar los cauces y seguir las indicaciones de Protección Civil y el 112 ante posibles nuevas crecidas en las próximas horas.