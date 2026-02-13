El PSOE insiste a Núñez en que "restituya el pacto" del Estatuto: "Si no lo hace, que dimita por traicionar a la región"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes autonómicas, Ana Isabel Abengózar, ha insistido al presidente del PP regional, Paco Núñez, que "restituya el acuerdo del Estatuto de Autonomía, volviendo a lo acordado, o dimita por traicionar a toda Castilla-La Mancha".

Así lo ha expresado en rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, desde donde ha pedido a Núñez que "dé la cara y deje de tapar sus vergüenzas con más mentiras, que es lo que está haciendo día tras día sin respetar lo que había acordado con los agentes sociales y económicos".

La socialista ha lamentado que ya ha pasado una semana sin que Núñez se haya pronunciado por su "traición", tras haber acudido al Congreso de los Diputados a "defender un acuerdo con el PSOE y con Castilla-La Mancha".

"Yo le pediría directamente al señor Núñez, pero también a quienes están hablando por él, que dejen de tapar sus mentiras con más mentiras. Castilla-La Mancha tiene clarísimo a estas alturas que el PP de esta región la ha traicionado. Sin embargo, lo que hacen cada día es tratar de enmendar la traición con más mentiras", ha expresado.

Reacción de los agentes sociales y económicos

Abengózar ha puesto en valor que los colectivos sociales y económicos de la región que trabajaron en el Estatuto con PSOE y PP se han pronunciado en la misma línea de su partido.

"Todos coinciden en pedir al PP que recapacite, que regrese a la unión que escenificó Núñez en el Congreso. Se le ha olvidado que allí no fue el representante del PP de Castilla-La Mancha, sino el representante de una comunidad autónoma que, por unanimidad, le eligió para representar a la sociedad castellanomanchega", ha sentenciado la socialista.