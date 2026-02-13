Page ve "miseria política" en las críticas de Óscar López a Lambán y exige disculpas a Ferraz: "Que pidan perdón"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de "especialmente duras y totalmente injustas" las palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre el fallecido expresidente de Aragón, Javier Lambán, a quien culpó del batacazo electoral de Pilar Alegría el pasado domingo.

El líder castellanomanchego ha reconocido que cuando lo escuchó sintió "dolor y mucha tristeza" y ha reflexionado sobre "la miseria en la que se ha convertido la vida política". Por ello, durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, ha instado al ministro a "pedir perdón".

"Deseo de todo corazón que pidan disculpas, aunque sea para establecer algo de alma a la situación. Lo malo no es solo decirlo, sino pensarlo. No eres mejor político a costa de ser peor persona", ha expresado.

Repreguntado por Alsina sobre por qué habla en plural, si cree que López está transmitiendo una opinión que comparte Ferraz, Page ha respondido sin una referencia directa a Pedro Sánchez, pero aludiendo a que el partido "ha generado un búnker en el que está prisionero de un argumentario de supervivencia".

"No sé si existe el término, pero se trata de un 'excusario' permanente", ha criticado, a la vez que ha acusado a parte de la izquierda de desear el crecimiento de Vox para generar un relato.

Admiración por Lambán

El presidente regional ha reconocido que cuando escuchó las declaraciones quedó en situación de "bloqueo", por la "amistad" que tenía con él y por la "admiración" hacia su persona.

Sobre el socialista ha puesto en valor cómo "aguantó responsabilidades políticas mientras luchaba contra un atroz cáncer". "Estuvo como no van a estar muchos, siendo coherente pese a que se encontraba en medio de tratamientos médicos", ha afirmado.

En el 30 aniversario del magistrado Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, Page ha recordado que en su capilla ardiente se dieron cita políticos de todos los colores. "Comparar ese momento con la degradación de la dinámica política, que también vivimos en mi partido, es muy triste", ha lamentado.