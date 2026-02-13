Núñez pide al Gobierno de Page la activación "urgente" de 36 millones para paliar los daños del temporal

Paco Núñez, durante su visita a una empresa de Arenas de San Juan (Ciudad Real). Foto: PP CLM.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado el registro en las Cortes regionales de una iniciativa para exigir al Gobierno de Emiliano García-Page la activación "urgente" del fondo de contingencia y del fondo de imprevistos contemplados en el presupuesto, con una dotación conjunta de 36 millones de euros.

"Toda la región está sufriendo las consecuencias de un temporal que ha dejado importantes daños en viviendas, explotaciones agrarias, caminos rurales y espacios públicos", ha expresado durante su visita a una empresa de Arenas de San Juan (Ciudad Real).

Según el 'popular' el fondo de contingencia cuenta con cinco millones de euros y el fondo de imprevistos con 31 millones de euros y pueden activarse de forma inmediata porque "están recogidos en el presupuesto vigente".

"No hace falta esperar ni un minuto más porque son recursos que ya existen y que deben ponerse al servicio de las familias, las pymes, los agricultores, los ganaderos y los ayuntamientos afectados", ha explicado.

Además, ha afirmado que, si esos 36 millones son insuficientes, el Gobierno regional puede impulsar una modificación presupuestaria extraordinaria para garantizar la cobertura total de los daños y acelerar la recuperación de la normalidad.

Compromiso con el tejido productivo

Por otro lado, ha puesto en valor el papel del tejido productivo regional, especialmente de las empresas familiares, que representan el 94 % de las empresas de Castilla-La Mancha.

Núñez ha asegurado que su proyecto para la región pasa por reducir burocracia, bajar impuestos y aprobar una nueva legislación en materia urbanística, industrial y medioambiental que impulse la competitividad y el crecimiento.

"El éxito de nuestras empresas es el éxito de Castilla-La Mancha. Cuando la región atraviesa una situación complicada como la actual, el Gobierno debe estar a la altura y responder con agilidad y recursos", ha sentenciado.