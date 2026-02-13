La nueva borrasca Oriana pone en alerta a casi toda Castilla-La Mancha este viernes por fuertes vientos y lluvias

El tren de borrascas no cesa y la llegada de Oriana dejará rachas muy fuertes de viento y precipitaciones en la Península. El nuevo temporal ha puesto en alerta a buena parte de Castilla-La Mancha.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la peor parada será la provincia de Albacete, donde la comarca de La Mancha, Hellín y Almansa y Alcaraz y Segura están en aviso naranja por vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h). Además, la última zona estará en alerta amarilla por lluvias.

El viento continuará el sábado, por lo que el aviso naranja se mantendrá en Hellín y Almansa; pasando a amarillo en las otras dos comarcas.

En la provincia de Ciudad Real, están en aviso amarillo por rachas de viento hasta 70 km/h los Montes del Norte y Anchuras, La Mancha, el Valle del Guadiana y las Sierras de Alcudia y Madrona.

Una alerta similar a la que se ha activado en La Mancha toledana y en los Montes de Toledo, donde también hay aviso por lluvias, al igual que en la Sierra de San Vicente.

Por último, la alerta amarilla por viento también se extiende a La Mancha conquense y a la Serranía de Cuenca, una zona que también está en aviso por lluvias.

Previsión del viernes

La Aemet ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, disminuyendo progresivamente la nubosidad hasta quedar intervalos nubosos al final del día.

Se esperan lluvias y chubascos, tendiendo a remitir progresivamente a partir de mediodía, salvo en Alcaraz y Segura donde tendrán carácter persistente. La cota de nieve estará en torno a 1.400-1.600 metros a mediodía, descendiendo progresivamente hasta situarse sobre los 1.000-1.200 al final.

Las temperaturas irán en descenso, con mínimas que se esperan al final del día. Se prevén heladas débiles en zonas elevadas del Sistema Central e Ibérico.

Por su parte, el viento soplará del suroeste, rolando rápidamente a oeste con rachas muy fuertes en amplias zonas, especialmente en el cuadrante sureste.