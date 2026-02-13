La inflación baja en enero en Castilla-La Mancha un 0,4 % respecto a diciembre: encabeza el descenso transporte y calzado

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha descendido un 0,4 % en Castilla-La Mancha en enero respecto al mes de diciembre de 2025. Estos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la tasa interanual se ha situado en el 1,9 %, cuatro décimas por debajo de la media nacional (2,3%).

La evolución de los precios en la región confirma la tendencia de moderación iniciada en los últimos meses de 2025, con Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con menor nivel de inflación en el arranque del año.

Por grupos, los mayores incrementos interanuales en la Comunidad Autónoma se han registrado en los seguros y servicios financieros (5,1 %), bebidas alcohólicas y tabaco (+4,5) y alimentos junto a bebidas no alcohólicas (2,2 %). En contraste, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles han moderado su crecimiento hasta el 1,2 %.

También han mostrado contención restaurantes y hoteles (+4,3 %, cuatro décimas menos que en diciembre) y actividades recreativas, deporte y cultura (+1,8 %, con una moderación de 2,4 puntos).

En el lado de los descensos, el transporte ha caído un 0,3 % en tasa interanual, al igual que vestido y calzado (-0,3 %), sector que además ha protagonizado el mayor retroceso mensual (-11,9 %) debido a la campaña de rebajas de invierno.

Cifras por provincias

Por provincias, Albacete ha registrado el mayor descenso mensual (-0,8 %) y ha cerrado enero con una tasa interanual del 1,8 %, igual que Guadalajara, que ha bajado un 0,6 % en el mes.

En Toledo, el IPC ha descendido un 0,3 % respecto a diciembre y ha situado su tasa anual en el 2,2 %; en Cuenca ha caído un 0,5 %, hasta el 2,0%; y en Ciudad Real se ha reducido un 0,3 %, con una inflación interanual del 1,7 %.

Datos nacionales

En el conjunto del país, el IPC ha recortado seis décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,3 %, principalmente por la bajada de los carburantes y una menor subida de la electricidad respecto al año anterior.

Con todo, Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de esa media y comparte la tasa más moderada (1,9 %) con otras regiones como Asturias, Galicia, Murcia y La Rioja.

La inflación subyacente en España se ha mantenido en el 2,6 %, mientras que el IPC armonizado (IPCA) se situó en el 2,4 %.

Desde el Ministerio de Economía se ha señalado que esta evolución acerca la inflación al objetivo del 2 % fijado por el Banco Central Europeo (BCE), favoreciendo la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.