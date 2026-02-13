Castilla-La Mancha suma 7.636 cotizantes extranjeros a la Seguridad Social en enero y alcanza 96.954 afiliados

Castilla-La Mancha ha cerrado enero cotizantes extranjeros a la Seguridad Social con 96.954 afiliados extranjeros a la Seguridad Social tras perder 2.052 cotizantes respecto al mes de diciembre, lo que supone un descenso del 2,07 %, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pese a la caída mensual, en términos interanuales la afiliación extranjera ha crecido en la región en 7.636 personas, un 8,55 % más que en enero de 2025, consolidando la tendencia al alza registrada durante el último año.

Del total de afiliados extranjeros en la Comunidad Autónoma, 59.823 son hombres y 37.131 mujeres. La mayor parte se encuentra en Régimen General, con 65.804 trabajadores, mientras que 12.862 figuran como autónomos. El sistema especial agrario suma 14.836 afiliados y el del hogar, 3.451.

Por procedencia, 34.827 afiliados extranjeros en Castilla-La Mancha pertenecen a países de la Unión Europea, frente a 62.127 procedentes de terceros países.

Colectivo autonómico

Dentro del Régimen General, la industria manufacturera concentra el mayor volumen de trabajadores extranjeros, con 11.368 afiliados (13,52 % del total), seguida de la hostelería, con 8.953 (10,65 %), y transporte y almacenamiento, con 8.634 (10,27 %).

En el colectivo de autónomos, el comercio agrupa al mayor número de trabajadores extranjeros por cuenta propia, con 3.301 (25,66 %), seguido de la construcción, con 2.725 (21,19 %).

Por provincias, Toledo concentra el mayor número de afiliados extranjeros, con 33.674. Le siguen Ciudad Real, con 15.881; Albacete, con 14.551; y Guadalajara y Cuenca, ambas con 14.153 afiliados.

Contexto nacional

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros descendió en enero en 47.319 personas (-1,5 %), hasta los 3.038.158 cotizantes. No obstante, en el último año el sistema ha sumado 195.129 afiliados extranjeros (+6,8 %).

Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, el colectivo representa el 14,1 % del total de cotizantes y mantiene un peso especialmente relevante en sectores como la hostelería, la agricultura y la construcción.