LAS CLAVES
- 19:56 Es-Alert en Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín por las crecidas de los ríos Mundo y Segura.
- 13:02 Cuenca emite un mensaje Es-Alert ante la crecida del río Júcar
- 11:54 La Junta centra su vigilancia en los ríos Bullaque, Jardín y Júcar: "Preocupa fundamentalmente la situación del Guadiana"
- 10:18 El Júcar entra en nivel rojo a su paso por Cuenca por el riesgo de inundaciones
- 10:09 Castilla-La Mancha registra un total de 11 incidencias por inundaciones durante la noche
- 10:06 Situación "estable" en El Robledo tras las inundaciones y la llegada de la UME: "Sigue el nerviosismo entre los vecinos"
- 10:05 Castilla-La Mancha suspende las clases en nueve pueblos del Bullaque ante las inundaciones
Doce estaciones de aforo del río Tajo, en nivel rojo
Los últimos datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) señalan que una docena de estaciones de aforo situadas en Castilla-La Mancha rebasan el nivel rojo.
De ellas, cinco se encuentran en la provincia de Guadalajara, concretamente las dos del Henares en Humanes y la que marca su caudal al paso por la capital provincial, la del Tajo en Trillo y la del Guadiela en la Ruidera.
En Toledo, el Tajo llega con una capacidad de 449 metros cúbicos por segundo, una cifra menor a la del día anterior. Además de esta estación de aforo, también supera el umbral rojo la anterior y posterior -Algodor y La Portusa- así como la situada en el Guadarrama a su paso por Bargas.
En Talavera de la Reina, también continúan en nivel máximo de alerta sus tres estaciones de aforo. Eso sí, los últimos datos que refleja el Sistema Automático de Atención Integrada (SAIH) de la CHT, el caudal ha descendido de los más de 700 metros cúbicos por segundo que presentaba este miércoles a los 676.
Es-Alert en Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín por las crecidas de los ríos Mundo y Segura.
La dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), ha enviado un mensaje Es-Alert, a las 17:08 horas de este jueves a los vecinos de Yeste, Elche de la Sierra, Letur, Férez y Hellín (Albacete) por las crecidas de los ríos Mundo y Segura.
Según ha confirmado la Diputación de Albacete en un comunicado, en los mensajes de alerta se insta a la ciudadanía a evitar acercarse a los cauces, badenes y zonas bajas próximas a los ríos.
Los datos de las confederaciones hidrográficas señalan que el embalse de El Talave se encuentra al 85,69 % de su capacidad, con 29,87 hm³ acumulados, lo que ha obligado a la apertura de sus compuertas para mantener un resguardo de seguridad; la Fuensanta se encuentra al 85%, aliviando caudal hacia el Cenajo a través del cauce natural; mientras que el Cenajo sitúa su nivel en el 28,80% (126,03 hm³), recibiendo los caudales derivados del río Segura y del túnel de conexión desde el Talave.
La Diputación ha recordado a la ciudadanía que debe extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios por las Sierras de Alcaraz y del Segura.
Valdesotos (Guadalajara) pide precaución por el desembalse de El Vado
La alcaldesa de Valdesotos (Guadalajara), Irene Vicente, ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución" ante el riesgo de crecida del río próximo a la localidad, como consecuencia del desembalse controlado que se está produciendo en el pantano de El Vado.
"Anoche me avisaron del 112 de más desembalses de la presa, con más cantidad de agua y la posibilidad de aumentos repentinos del caudal, que pueden suponer un grave peligro para las personas", ha señalado a Efe la alcaldesa.
Una situación ante la cual la primera edil ha hecho un llamamiento a la población para "extremar la prudencia" en el entorno del río y en zonas inundables.
"La estampa es impresionante", ha reconocido la regidora municipal, pero ha insistido en la necesidad de que los vecinos "no se acerquen a las riberas y especialmente al puente, que es la zona de más riesgo", ya que, aunque el pueblo no se encuentra junto al río, "sí se nota el incremento del caudal en el puente de acceso al municipio", ha explicado.
Valverde reafirma su compromiso para recuperar la normalidad en el municipio de El Robledo
El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado el compromiso de la institución con El Robledo tras las inundaciones provocadas por la crecida del río Bullaque y el desembalse, que han causado daños en viviendas e infraestructuras.
Durante su visita al municipio junto al alcalde, Gustavo Ormeño, ha garantizado el "apoyo total" de la Diputación y ha asegurado que "no vamos a dejar solos a los vecinos", destacando que, pese a la magnitud del episodio, no se han producido daños personales.
Valverde ha señalado que la Diputación ha actuado desde el primer momento con maquinaria y personal técnico y ha avanzado que, tras evaluar los daños, se estudiarán nuevas ayudas, que podrían complementarse con otras administraciones si se declara zona afectada por emergencia climática.
El alcalde ha agradecido la coordinación institucional y la colaboración vecinal para afrontar una situación que ha calificado de "muy complicada".
Achican agua en una piscifactoría de Albacete
Efectivos del Servicio Especial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Albacete trabajan desde primera hora de este jueves en la pedanía de El Jardín, donde el aumento del caudal del río Jardín, que permanece en aviso rojo, ha provocado un desbordamiento puntual que está afectando a la piscifactoría 'El Zarzalejo'.
Según informa la Diputación en nota de prensa, el operativo desplazado desde el Parque Comarcal de Alcaraz con un camión y autobomba, se encuentra realizando labores de achique de agua en las instalaciones, centrando especialmente los trabajos en la zona del transformador eléctrico, con el objetivo de reducir riesgos y minimizar daños.
Esta intervención se enmarca en el dispositivo preventivo y operativo que el Sepei mantiene activado ante el paso de sucesivas borrascas y el incremento generalizado de caudales en distintos puntos del territorio provincial.
Además de las actuaciones directas como la que se está desarrollando en El Jardín, la Diputación de Albacete trabaja a través de su servicio de bomberos con labores de monitorización permanente de zonas inundables, vigilancia constante en embalses y puntos sensibles y atención inmediata a las incidencias que surgen.
Todo ello, en estrecha coordinación con las corporaciones locales, manteniendo un contacto continuo para anticiparse a posibles situaciones de riesgo y ofrecer apoyo técnico y logístico donde resulte necesario.
Más de 65 efectivos de UME trabajan desde anoche en los pueblos de la ribera del río Alberche
Más de 65 efectivos y 37 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde anoche en El Robledo y otros municipios del Bullaque ante la crecida del río Bullaque, en un operativo desplegado tras la activación del nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha.
Los trabajos se centran en el refuerzo de diques, achiques con motobombas y reconocimientos con dron para proteger viviendas, explotaciones agrícolas y el casco urbano, especialmente en zonas sensibles por la proximidad del embalse de la Torre de Abraham, que se encuentra al máximo de su capacidad.
El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha calificado la noche como "muy complicada" y ha señalado que, aunque el caudal comenzó a contenerse desde la madrugada, continúan las labores de contención y acopio de zahorra ante la previsión de nuevas crecidas si persisten las lluvias y los desembalses del embalse.
Algunos negocios, como la empresa Bricobullaque, se han protegido gracias a la construcción de diques, aunque los propietarios lamentan que no se haya actuado con antelación para aliviar la presión del embalse.
La intervención de la UME, solicitada por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se coordina desde Alcoba y se suma a los trabajos de Infocam, Tragsa y los ayuntamientos.
El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, ha destacado la colaboración ciudadana y la eficacia del operativo, que incluye Guardia Civil, policías locales y brigadas de emergencia, y ha recordado la suspensión de clases en once municipios para garantizar la seguridad de la población mientras persista la situación de riesgo.
El alcalde de Toledo pide "prudencia y máxima precaución" porque el Tajo sigue en nivel rojo en la ciudad
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución y prudencia" debido a que el río Tajo se encuentra en umbral rojo a su paso por la ciudad. Por ello, ha aconsejado que eviten transitar por las zonas próximas al río para que no se produzcan incidentes.
El regidor ha recordado que debido al abundante caudal del Tajo a su paso por la capital se han cortado varias zonas de la senda ecológica.
"Pido prudencia ante la posibilidad de que se puedan producir ligeras subidas en las próximas horas y en los próximos días, debido al desembalse de pantanos de la Comunidad de Madrid, el deshielo por las altas temperaturas y las lluvias del viernes", ha expresado.
No obstante, ha afirmado que "la situación está bajo control" y ha reconocido que, tras las lluvias abundantes e inundaciones de la primavera de 2025, "la administración local aprendió mucho".
La CHJ prevé habilitar dos zonas más de laminación de agua si empeora la situación en Albacete
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha anunciado que prevé habilitar dos zonas más de laminación si la situación empeora en Albacete. Un anuncio que ha hecho después de empezar a desviar agua del río Jardín -que desemboca en el canal de María Cristina- al trasvase Tajo-Segura.
La CHT ha indicado que con esta desviación al trasvase "se van a poder asumir unos 400.000 metros cúbicos en dos puntos de la infraestructura que se han habilitado derivando sus volúmenes hacia distintas balsas de riego".
Asimismo, ha informado que se ha solicitado a la Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera que retome la derivación de agua del río hacia sus balsas para reducir su caudal y, por tanto, reducir los calados que llegan al canal de María Cristina.
Y ha advertido que "es posible que si el episodio persiste se continúen derivando caudales a través del acueducto".
-
La Diputación de Ciudad Real abrirá un periodo para que los ayuntamientos evalúen los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas y determinará las ayudas atendiendo a los informes técnicos elaborados en las zonas más afectadas.
La portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, ha subrayado que la institución exigirá también a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España que habiliten financiación extraordinaria para restablecer cuanto antes la normalidad, especialmente en la red de carreteras provinciales, gravemente afectada por lluvias y viento desde el 10 de febrero.
La Diputación mantiene un operativo de más de 45 personas, con brigadas de conservación, vigilantes y maquinistas, trabajando en la limpieza de calzadas, reparación de baches y eliminación de obstáculos en los tramos más peligrosos.
Entre los daños más relevantes destacan desprendimientos de taludes, caída de árboles y cables eléctricos, cortes en más de una decena de carreteras y socavaciones de pavimento en tramos como la CR-7221 entre Piedrabuena y El Robledo y la CR-7131 en Malagón.
La diputada María Isabel Mansilla ha explicado que la coordinación con ayuntamientos, el 112 y la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha sido constante para garantizar la seguridad de la población, y ha señalado que la prioridad sigue siendo despejar obstáculos, señalizar correctamente las zonas afectadas y restablecer la normalidad en la movilidad lo antes posible.
Cuenca emite un mensaje Es-Alert ante la crecida del río Júcar
El Ayuntamiento de Cuenca ha activado este jueves un mensaje de alerta Es-Alert ante la crecida del río Júcar, que superará los 300 metros cúbicos por segundo entre las 12:30 y las 14:00 horas.
Se trata de la primera vez que se utiliza este sistema de aviso en la ciudad, ha informado el alcalde, Darío Dolz.
El caudal del río ya había superado los 190 m³/s a mediodía, debido a la acumulación de agua en el pantano de La Toba, que vierte 75 m³/s, y se espera que la máxima crecida supere los registros de 2019, cuando se alcanzaron 312 m³/s.
El aviso también se enviará a municipios ribereños como Palomera, Villar de Olalla, Arcas, Fuentenava de Jábaga y Chillarón.
February 12, 2026
Dolz ha pedido máxima precaución, evitando acercarse al río, no transitar por zonas arboladas y respetar los perímetros de seguridad, recordando que saltarlos puede acarrear sanciones.
Los parques municipales permanecen cerrados y se ha informado de desprendimientos de árboles en distintos puntos de la ciudad, así como del desbordamiento del cauce del Júcar en el entorno del arroyo Bonilla, que ha obligado a cortar la carretera de Valdecabras.
El alcalde también ha instado a la población a extremar la precaución durante la celebración de Jueves Lardero, evitando las proximidades del río, y ha recordado que el suelo está saturado tras más de 200 litros por metro cuadrado de lluvia en el último mes, cuando la precipitación anual de Cuenca suele rondar los 550 litros por metro cuadrado.
-
El colegio 'Isabel La Católica' de la localidad ciudadrealeña de Luciana ha tenido que ser cerrado este jueves por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes debido a las inundaciones.
Así lo indican a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que añaden que el aviso del cierre ha sido recibido sobre las 11.40 horas.
De su lado, fuentes de la Delegación de la Junta en Ciudad Real apuntan que en Luciana confluyen el río Guadiana y el Bullaque y que, ante la crecida del río, se ha decidido cerrar este centro escolar que está en la zona baja del municipio.
La Junta asegura que existe "tranquilidad" dentro de la gravedad en los pueblos del Bullaque afectados por las inundaciones
El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha informado que la situación de los municipios del entorno del Bullaque afectados por las inundaciones es de "tranquilidad dentro de la gravedad".
Así lo ha expresado tras la reunión del Puesto de Mando Avanzado celebrada en Alcoba de los Montes, en la que han participado la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández; el subdelegado del Gobierno, David Broceño; y alcaldes de la zona.
Caballero ha indicado que el desembalse del pantano Torre de Abraham, que está liberando en torno a 200 metros cúbicos por segundo, está haciendo que el caudal llegue fundamentalmente a El Robledo, aunque "se está controlando la incidencia negativa que podría tener sobre la población".
Además, ha asegurado que todos los medios necesarios están desplegados y a disposición para atender cualquier eventualidad. Actualmente, el despliegue se centra en El Robledo y El Torno, aunque también se mantiene vigilancia en otros puntos como Puebla de Don Rodrigo y Fernán Caballero.
Caballero también ha puesto en valor el "buen comportamiento ciudadano" y la colaboración de los vecinos, tanto de los directamente afectados como del resto de la población. Y ha trasladado el reconocimiento del Ejecutivo autonómico a todos los efectivos que participan en el operativo, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, policías locales, Infocam, Gecam y el resto de servicios movilizados.
También ha destacado la labor de alcaldes y concejales, con una dedicación "prácticamente de 24 horas ante la evolución de la situación". Y ha destacado la coordinación entre administraciones, afirmando que Castilla-La Mancha dispone de un operativo sólido para hacer frente a este tipo de crisis.
"La climatología es incontrolable, pero lo que no podemos dejar al albur de los acontecimientos es la dirección y la presencia de los responsables públicos", ha afirmado, a la vez que ha advertido que este viernes podrían registrarse nuevas lluvias.
"No se prevén de mucho volumen, pero hay que estar prevenidos y atentos. Lo importante es tener la respuesta preparada y el operativo activado para que sea inmediata y eficaz", ha sentenciado.
En aviso rojo siete estaciones del río Guadiana a su paso por Ciudad Real
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha elevado a nivel de alerta roja varias estaciones de aforo en la cuenca del Guadiana en Castilla-La Mancha.
Las estaciones que han superado el umbral de aviso rojo son: el río Gigüela en Saelices, el Bañuelos en Fernán Caballero, el Bullaque en Torre de Abraham y Luciana, el Becea en Fernán Caballero, el Guadiana en Puebla de Don Rodrigo y el Guadalmez en Guadalmez.
Los caudales registrados son extraordinarios: el Bañuelos supera los 30 m³/s, el Bullaque alcanza los 200 m³/s, el Guadiana llega a 700 m³/s y el Guadalmez se sitúa en 500 m³/s.
El nivel rojo indica situaciones de máximo riesgo, con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes. La CHG recomienda extremar las precauciones, reforzar medidas de protección y proteger los bienes expuestos.
La evolución del caudal será monitorizada de manera constante, y las autoridades mantienen alertas activas para garantizar la seguridad de los municipios afectados.
Los bomberos achican agua "a gran velocidad" en Talavera de la Reina para ganar tiempo antes de las lluvias de esta noche
El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado de que el dispositivo de emergencia continúa achicando agua en calles y garajes "a gran velocidad" para ganar tiempo antes de las intensas lluvias que se esperan desde las 10 de la noche de este jueves hasta las 10 de la mañana del viernes.
"Las 28 bombas de achique prosiguen su trabajo 24 horas del día y siguen evacuando dos millones de litros a la hora", ha expresado en la reunión del CECOPAL con el CECOP.
El regidor ha indicado que ha habido mejorías y en algunas zonas se ha alcanzado la "cota cero", pero es probable que cuando vuelvan las lluvias "suba el nivel del agua".
Cortes de tráfico
Asimismo, ha detallado que siguen cortadas al tráfico las calles Marqués de Mirasol, Portiña de San Miguel, Portiña del Salvador, Real Fábrica de Sedas desde la rotonda de los leones hasta la Plaza de Grecia, calle Mula, Cristo de la Salud, Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín.
Por otro lado, ha informado de que la familia que tuvo que ser desalojada de su vivienda por las inundaciones fue trasladada este miércoles a las instalaciones del ICS. El Ayuntamiento ya ha propuesto que sea reubicada en un hotel de la ciudad.
Solicitud de alerta Es-Alert en Fernán Caballero ante una "noche complicada"
La localidad ciudadrealeña de Fernán Caballero ha vuelto a afrontar una notche muy complicada tras una nueva crecida del río Bañuelos, que ha alcanzado máximos históricos con una subida de casi tres metros y un caudal superior a los 71,15 metros cúbicos por segundo.
Como reflejan los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) el pico se alcanzó el 6 de febrero cuando el río llegó a los 70,48 metros cúbicos por seungo y una altura de 2,62 metros.
La alcaldesa de Fernán Caballero, Beatriz Dorado, ha explicado que la nueva avenida se produjo en torno a las 6:00 horas de la madrugada, tras las precipitacioens registradas durante la noche en la sierra donde nace el río.
"Preveníamos ayer por la tarde que tendríamos una subida y efectivamente ha llegado. Ahora mismo el cauce está controlado y va bajando un poco, que es lo principal", ha señalado.
El municipio encadena ya tres días consecutivos de crecidas, una situación poco habitual. "Normalmente siempre ha sido un día y ya está, pero esta vez llevamos tres días con este tipo de avendias", ha apuntado la regidora.
En esta ocación, el agua ha alcanzado una mayor extensión que en jornadas anteriores.
La calle Río ha quedado anegada aproximadamente hasta la mitad de su trazado, mientras que la calle Dorado, otra de las zonas tradicionalmente afectadas por los desbordamientos, también ha registrado una lámina de agua superior a la de días previos.
Ante la previsión de nuevas lluvias, el Ayuntamiento solicitó este miércoles el envío de un mensaje de alerta Es-Alert, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno y los servicios de emergencia, para advertir a los vecinos de las zonas próximas al cauce.
Aunque el agua ha afectado a calles y parcelas, no ha entrado en viviendas del casco urbano.
Sin embargo, los chalés más próximos a la vereda del río han quedado completamente inundados. Muchos vecinos han pasado la noche pendientes de la evolución del cauce.
A primera hora de este jueves, el nivel del Bañuelos comenzaba a descender ligeramente, mientras el municipio continúa atento a la evolución meteorológica y al comportamiento del río en las próximas horas.
Nuevos desprendimientos en la variante del Minero de Puertollano: un conductor ha volcado al pasar por la vía
El tren de borrascas sigue afectando a la ciudad de Puertollano, donde este jueves se han registrado nuevos desprendimientos en la variante del Minero. Se ha cortado al tráfico el carril de subida desde el Centro de Transportes hasta el acceso de la calle Méjico.
Hasta el lugar se ha desplazado maquinaria pesada para retirar tierra y consolidar el talud para evitar nueva caída de piedras a la calzada, por lo que se espera que en próximas horas se pueda reabrir el paso.
Así ha informado el concejal de Seguridad, José Antonio Barba, que ha detallado que un hombre de 39 años ha resultado herido tras perder el control de su vehículo en esta vía y volcar. Ha ocurrido poco después de que operarios municipales y Policía local procedieran al corte del carril de subida.
Más incidencias
Barba también ha informado que en los últimos días han colapsado al menos cinco casas, ya semiderruidas y abandonadas, situadas en la parte alta de Puertollano.
Asimismo, durante el temporal, se han registrado más de 50 incidencias en el arbolado.
La Junta centra su vigilancia en los ríos Bullaque, Jardín y Júcar: "Preocupa fundamentalmente la situación del Guadiana"
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha hecho balance desde Cuenca de la situación de la comunidad ante la acumulación de lluvia y el riesgo de crecidas.
Gómez ha indicado que preocupa fundamentalmente la situación del Guadiana porque cuenta con "una acumulación de agua muy importante en el embalse de la Torre de Abraham (Ciudad Real), que está desembalsando hasta 200 metros cúbicos por segundo y eso está provocando que, a lo largo del río Bullaque, se esté uniendo el agua de lluvia y descorrenta con la del desembalse".
Según la consejera, los efectivos de Infocam están desplegados, tanto con vehículos autobomba como con medios terrestres, para construir diques de contención e intentar minimizar los efectos de la entrada del agua a los municipios que conforman el entorno del Bullaque.
Asimismo, ha señalado que la declaración del nivel 2 de emergencia y la solicitud de intervención de la UME en la provincia de Ciudad Real ha servido para socorrer a los ganaderos del entorno que se quedaron sitiados por el agua.
En cuanto a los colegios en los que se han suspendido las clases, ha detallado que "no están afectados por el agua, pero el entorno está muy húmedo y en las carreteras hay problemas de tránsito".
Resto de la región
En la provincia de Albacete, ha informado que se están llevando a cabo maniobras de evacuación de agua como consecuencia de que el río Jardín también va cargado. Por ello, ha informado que la Confederación Hidrográfica del Júcar va a realizar un alivio de emergencia de esta zona del río Jardín y del canal de María Cristina para evitar que siga entrando más agua en esta zona de Albacete.
La Junta también está muy pendiente de la ciudad de Cuenca, donde el río Júcar ha superado el nivel rojo al situarse por encima de los 200 m3/s. "El río lleva un nivel muy alto de agua y eso está haciendo que suban los niveles freáticos, lo que puede ocasionar problemas puntuales en algún sótano o en algún edificio cercano a estas zonas, así que también está en vigilancia, para ver qué sucede", ha reconocido.
Más "tranquila" está la situación en el Alberche de la cuenca del Tajo y en el río Henares de Guadalajara, "porque se están desembalsando grandes cantidades de agua por los embalses de los alrededores, sobre todo de la Comunidad de Madrid".
Embalses pasan a Nivel 1
Por otro lado, la consejera ha anunciado que los embalses de la cabecera del Júcar van a elevarse a nivel 1, lo que permitiría que un hipotético trasvase ascendiera hasta los 60 hectómetros cúbicos mensuales.
Por ello, la Junta volverá a insistir en que se apliquen las nuevas reglas del trasvase. "El Ministerio nos ha dicho que van a esperar a que finalicen dos recursos que están en el Supremo, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que ya tienen argumentos suficientes para poder tomar la situación", ha afirmado.
Y ha recordado que están preparando una demanda "para demostrar que se están produciendo daños en la Red Natura 2000".
Comienza el desvío de agua del río Jardín al trasvase para evitar inundaciones en Albacete
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado el desvío de agua del río Jardín, que desemboca en el canal de María Cristina a su paso por la ciudad de Albacete, hacia el trasvase Tajo-Segura con el objetivo de evitar nuevas inundaciones en la capital albaceteña.
Así lo ha anunciado este jueves el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, a través de sus redes sociales, donde ha explicado que "ya está derivándose agua del río Jardín al trasvase Tajo-Segura como solución para disminuir la cantidad de agua que llegaba hasta la ciudad de Albacete y provocaba inundaciones como la del lunes".
El regidor ha agradecido a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Subdelegación del Gobierno en Albacete haber atendido la petición trasladada por el Ayuntamiento.
Además ha destacado que esta decisión "es fruto de la colaboración institucional y del buen entendimiento que alcanzamos tras la reunión de ayer".
Precisamente este miércoles, el presidente de la CHJ, Miguel Polo, se ha desplazado hasta Albacete para mantener un encuentro con el alcalde y analizar la situación derivada de los episodios de lluvias y las recientes inundaciones registradas en la ciudad.
Desprendimiento de parte de la cubierta del templete de Talavera de la Reina
Parte de la cubierta del templete de la música ubicado en el Parque del Prado, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se ha desprendido como consecuencia del fuerte viento y las lluvias registradas en las últimas horas.
El incidente, que no ha causado daños personales, ha afectado a uno de los elementos superiores de la estructura, generando preocupación entre vecinos y visitantes habituales de este emblemático espacio de la ciudad.
Tras el desprendimiento, se ha procedido a asegurar la zona para evitar riesgos y garantizar la seguridad de los viandantes.
El Júcar entra en nivel rojo a su paso por Cuenca por el riesgo de inundaciones
El caudal del Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca ha registrado más de 270 metros cúbicos por segundo y se encuentra en nivel rojo desde la madrugada de este jueves, cuando se ha superado el umbral de los 200 metros cúbicos por segundo.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a las 9.30 horas de este jueves el caudal era exactamente de 273 metros por segundo.
Desde el Ayuntamiento de Cuenca han informado de que los accesos al río en la ciudad permanecen cerrados, así como a la zona del Recreo Peral.
🔴El caudal del río Júcar a su paso por Cuenca ha alcanzado el umbral rojo esta madrugada y seguimos muy pendientes de su evolución.— Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) February 12, 2026
En estos momentos, se registra un caudal de más de 269 m³/s.
🟠Aguas arriba, la EA Molino de Juan Romero muestra tendencia descendente.
👇 pic.twitter.com/kX0UJwqkQB
Asimismo, han pedido a los vecinos que "respeten la señalización y las restricciones marcadas".