La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha hecho balance desde Cuenca de la situación de la comunidad ante la acumulación de lluvia y el riesgo de crecidas.

Gómez ha indicado que preocupa fundamentalmente la situación del Guadiana porque cuenta con "una acumulación de agua muy importante en el embalse de la Torre de Abraham (Ciudad Real), que está desembalsando hasta 200 metros cúbicos por segundo y eso está provocando que, a lo largo del río Bullaque, se esté uniendo el agua de lluvia y descorrenta con la del desembalse".

Según la consejera, los efectivos de Infocam están desplegados, tanto con vehículos autobomba como con medios terrestres, para construir diques de contención e intentar minimizar los efectos de la entrada del agua a los municipios que conforman el entorno del Bullaque.

Asimismo, ha señalado que la declaración del nivel 2 de emergencia y la solicitud de intervención de la UME en la provincia de Ciudad Real ha servido para socorrer a los ganaderos del entorno que se quedaron sitiados por el agua.

En cuanto a los colegios en los que se han suspendido las clases, ha detallado que "no están afectados por el agua, pero el entorno está muy húmedo y en las carreteras hay problemas de tránsito".

Resto de la región

En la provincia de Albacete, ha informado que se están llevando a cabo maniobras de evacuación de agua como consecuencia de que el río Jardín también va cargado. Por ello, ha informado que la Confederación Hidrográfica del Júcar va a realizar un alivio de emergencia de esta zona del río Jardín y del canal de María Cristina para evitar que siga entrando más agua en esta zona de Albacete.

La Junta también está muy pendiente de la ciudad de Cuenca, donde el río Júcar ha superado el nivel rojo al situarse por encima de los 200 m3/s. "El río lleva un nivel muy alto de agua y eso está haciendo que suban los niveles freáticos, lo que puede ocasionar problemas puntuales en algún sótano o en algún edificio cercano a estas zonas, así que también está en vigilancia, para ver qué sucede", ha reconocido.

Más "tranquila" está la situación en el Alberche de la cuenca del Tajo y en el río Henares de Guadalajara, "porque se están desembalsando grandes cantidades de agua por los embalses de los alrededores, sobre todo de la Comunidad de Madrid".

Embalses pasan a Nivel 1

Por otro lado, la consejera ha anunciado que los embalses de la cabecera del Júcar van a elevarse a nivel 1, lo que permitiría que un hipotético trasvase ascendiera hasta los 60 hectómetros cúbicos mensuales.

Por ello, la Junta volverá a insistir en que se apliquen las nuevas reglas del trasvase. "El Ministerio nos ha dicho que van a esperar a que finalicen dos recursos que están en el Supremo, pero nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que ya tienen argumentos suficientes para poder tomar la situación", ha afirmado.

Y ha recordado que están preparando una demanda "para demostrar que se están produciendo daños en la Red Natura 2000".