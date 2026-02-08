La Academia de la Televisión reconoce a 'En Compañía', de CMM, con el premio Iris al mejor programa autonómico

En Compañía, presentado por Ramón García y Gloria Santoro, premiado con el Iris Autonómico. CMM

El programa de Castilla-La Mancha Media 'En Compañía' ha sido distinguido con el Premio Iris al Mejor Programa Autonómico, uno de los galardones más prestigiosos del audiovisual español, otorgado por el Consejo de la Academia de la Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual.

El reconocimiento será entregado el próximo 16 de febrero y pone en valor el firme compromiso social del espacio y su lucha contra la soledad no deseada.

Presentado por Ramón García y Gloria Santoro, 'En Compañía' se emite de lunes a viernes y se ha consolidado como uno de los formatos más representativos y seguidos de la televisión pública regional.

El Consejo de la Academia ha destacado especialmente su labor de servicio público, así como su contribución a visibilizar y combatir una realidad cada vez más presente en la sociedad.

Espacio de encuentro

A lo largo de sus casi diez años de emisión, el programa se ha convertido en un espacio de encuentro y apoyo, donde miles de personas han encontrado una oportunidad para iniciar una nueva etapa personal y sentimental.

Más de 5.000 invitados han pasado por su plató, logrando en muchos casos establecer nuevos vínculos: cerca de 4.000 personas han conseguido rehacer sus vidas, dando lugar a alrededor de 1.800 parejas, demostrando que la televisión también puede ser un motor de conexión humana y nuevas oportunidades.

El Iris Autonómico ha sido concedido ex aequo junto al programa 'El campo es nuestro', de Aragón TV, lo que subraya el compromiso de ambas radiotelevisiones públicas con la creación de contenidos de servicio público y de proximidad.

En esta edición, la Academia también ha reconocido a Modesto Barragán como Mejor Presentador Autonómico por su trayectoria al frente de 'Andalucía Directo', en Canal Sur Televisión.

Además, la Academia ha recordado que el pasado 6 de noviembre anunció la nominación de otro programa de Castilla-La Mancha Media, 'Equipo Planeta', en la categoría de Mejor Programa Infantil.

Presentado por Ariel Lois, el espacio tiene como objetivo concienciar a los más pequeños sobre el medio ambiente y la sostenibilidad.

La ceremonia de entrega de los Premios Iris se celebrará el próximo lunes 16 de febrero, en un evento que reunirá a los principales profesionales del sector y reconocerá los mejores formatos del audiovisual nacional y autonómico.