Salen a subasta dos parcelas en Albacete y un pueblo de Guadalajara con descuentos de hasta casi el 90 %

El conocido portal de subastas, Escrapalia, ha puesto en puja más de 130.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en Albacete y Yebes (Guadalajara) con descuentos de hasta casi el 90 % procedentes de la empresa inmobiliaria en proceso de liquidación Reyal Urbis SA.

En el caso de Albacete, se ha puesto a la venta el 33,33 % de una finca de más de 100.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en el suroeste de la capital albaceteña, próxima a la Carretera de las Peñas.

Esta cuota indivisa (que otorga la propiedad de una tercera parte de esta parcela que no se puede fraccionar), sale a la venta por un precio mínimo de 360.000 euros, lo que supone un 74% de descuento al estar tasada en más de 1,4 millones de euros.

Los interesados en pujar deben realizar un depósito de garantía de más de 28.000 euros. Cantidad que se devolverá, exceptuando al mejor postor como parte del precio de venta. La subasta permanecerá disponible hasta el 20 de febrero.

El suelo no urbanizable que se oferta en Yebes es de más de 30.000 metros cuadrados y se ubica en el Polígono 501 de Asomadilla. Esta parcela valorada en 220.000 euros sale a subasta por 23.150 euros, lo que supone un descuento del 89,5 %.

Parcela en subasta en Yebes (Guadalajara). Escrapalia

Para presentar una plica es necesario presentar una fianza de más de 4.000 euros, que se devolverá a todos los partícipes excepto al mejor postor, a quien se le restará del precio de venta. La subasta permanecerá abierta hasta el 2 de marzo.

Estas dos ofertas forman parte de los 145 activos inmobiliarios de Reyal Urbis que Escrapalia ha sacado a licitación pública desde hace varios años tras casi dos años de negociaciones con los acreedores. El gigante del ladrillo Reyal Urbis sigue siendo la entidad más morosa de España cuya deuda con Hacienda asciende a 277,6 millones de euros.