Núñez exige a Page "materializar" los "anuncios" en políticas de vivienda: "Se limita a promesas sin concreción"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, que pase de los "anuncios" en materia de vivienda "a las realidades", al considerar que, a día de hoy, la política de la Junta en este ámbito se limita a promesas sin concreción.

"La política de vivienda de la Junta se reduce a dos anuncios de Page", ha advertido Núñez en rueda de prensa, donde ha reprochado al presidente regional que haya presentado un plan de vivienda en octubre y de nuevo en enero, aunque "todavía no sabemos si las medidas van a entrar en vigor".

En este sentido, el líder del PP ha subrayado que la diferencia entre las propuestas de su partido y las del Gobierno regional es que el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha, mientras que el PP solo puede comprometerse. "Page puede materializar ya de manera inmediata en hechos lo que promete", ha insistido.

"De momento solo tenemos dos anuncios; a ver si a la próxima, en lugar de un anuncio, es un decreto o una legislación", ha añadido Núñez, quien ha lamentado que el presidente regional "nos tiene demasiado acostumbrados a los anuncios y muy poco a hacerlos realidad".

Accidente ferroviario

Por otro lado, Núñez ha criticado las recientes declaraciones de García-Page sobre el accidente ferroviario de Adamuz, en las que, según ha afirmado, realizó una "defensa cerrada" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Los vecinos de nuestra tierra no tienen por qué soportar el estupor que les provoca escuchar a su presidente defendiendo con uñas y dientes a Puente", ha señalado Núñez, quien ha considerado que Page respalda al ministro "en el peor momento del Ministerio de Fomento, ante el peor accidente ferroviario de los últimos años".

En este contexto, Núñez se ha preguntado si esa defensa se debe a que el Gobierno regional "tampoco ha invertido en los últimos once años ni un solo euro en las autovías", a que "nunca ha luchado por mejorar la red ferroviaria en nuestra región" o a que el presidente autonómico "está detectando un fin de ciclo y quiere acercar posturas con satélites del sanchismo".

A preguntas realizadas por los periodistas sobre la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España, Núñez ha instado al Ejecutivo central a que la apruebe "en sede parlamentaria" y no "por la puerta de atrás", defendiendo que se trata de un asunto que debe debatirse en el Congreso de los Diputados.