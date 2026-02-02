CCOO Castilla-La Mancha otorga el premio Abogados de Atocha a la agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina

Imagen de una integrante de la UNRWA trabajando sobre el terreno en Gaza. UNRWA

CCOO Castilla-La Mancha ha otorgado el premio Abogados de Atocha 2026 a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Este galardón anual, que distingue a personas o instituciones que han destacado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la libertad, será entregado el próximo 26 de febrero en un acto que se celebrará en el Palacio de Congresos de Toledo, que contará con la presencia del secretario general a nivel nacional, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López.

El fallo se ha dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que ha estado presente el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de la región, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato, Javier Ortega.

La encargada de recoger la distinción será la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí.

Esta agencia de la ONU tomará el testigo del actor José Sacristán, premiado hace un año en un evento que tuvo lugar en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo.