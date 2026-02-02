Castilla-La Mancha supera los 2,12 millones de habitantes: localidades como Guadalajara, Ocaña e Illescas tiran del carro

Castilla-La Mancha vuelve a crecer en población y lo hace, además, en las cinco provincias. La comunidad autónoma ha sumado casi 22.000 habitantes en un solo año y alcanza los 2.126.378 vecinos a 1 de enero de 2025, una cifra que consolida la tendencia demográfica positiva que la región viene mostrando en los últimos ejercicios.

Así lo reflejan los datos oficiales de población por unidad poblacional publicados el pasado 28 de enero por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan el incremento interanual en 21.945 personas, un 1,04 % más que un año antes.

Castilla-La Mancha registra más hombres que mujeres en todas las provincias salvo en Ciudad Real. Del total de población regional, el 50,2 % son hombres y el 49,8 % mujeres. La población extranjera continúa ganando peso y representa ya el 12,07 % del total, con 256.586 residentes de nacionalidad no española.

Toledo y Guadalajara, motores

El avance demográfico se apoya de forma clara en la provincia de Toledo, que vuelve a ejercer como principal motor poblacional de Castilla-La Mancha. Con 755.081 habitantes, suma 11.916 personas en un solo año, lo que supone un aumento del 1,6 %.

Sin embargo, Guadalajara destaca como la provincia más dinámica en términos relativos. Gana 5.614 habitantes y alcanza los 285.839 residentes, con un crecimiento del 2 %, el más elevado de la región.

Por su parte, Ciudad Real llega a los 494.848 habitantes tras crecer en 1.900 personas (+0,38 %). Albacete alcanza los 390.751 vecinos, con un incremento de 1.681 (+0,43 %), mientras que Cuenca se sitúa en 199.859 habitantes, tras sumar 834 personas (+0,41 %).

Talavera como excepción negativa

Las capitales de provincia mantienen también una evolución mayoritariamente positiva. Guadalajara capital protagoniza el mayor avance y se consolida como uno de los principales polos de crecimiento urbano de Castilla-La Mancha. A 1 de enero de 2025 cuenta con 92.798 habitantes, tras ganar 1.920 en un año (+2,11 %).

La ciudad de Albacete suma 995 vecinos y alcanza los 175.068 habitantes (+0,57 %). Toledo capital crece en 793 personas (+0,91 %) y se sitúa en 87.074.

Ciudad Real aumenta en 413 habitantes (+0,54 %), hasta los 76.087, mientras que la ciudad de Cuenca registra una subida más moderada de 118 personas (+0,21 %), con un total de 53.761.

Entre los grandes municipios castellanomanchegsos, el principal contrapunto lo marca Talavera de la Reina, que pierde 725 habitantes en un solo año y baja hasta los 84.413 residentes, un descenso del 0,85 %.

Puertollano, por el contrario, se suma a la tendencia positiva y gana 361 vecinos (+0,79 %), hasta alcanzar los 45.699 habitantes.

Municipios líderes

Si se atiende al crecimiento en términos absolutos, Guadalajara capital lidera también el ranking regional, seguida de Ocaña, que gana 1.264 habitantes en un solo año, e Illescas, con un incremento de 1.054 personas.

A continuación aparecen Albacete capital (+995), la guadalajareña Alovera (+908), la toledana Seseña (+811) y Toledo capital (+793), lo que confirma que buena parte del crecimiento por volumen se concentra en grandes municipios y áreas urbanas, especialmente en la provincia de Toledo y, en particular, en el corredor de La Sagra y el entorno metropolitano de la capital regional.

Una lectura distinta ofrece el análisis porcentual, donde destacan municipios medianos que, sin sumar grandes cifras absolutas, registran incrementos muy intensos. Ocaña vuelve a encabezar también este ranking, con un crecimiento del 8,55 %, seguida de Noez (Toledo), El Casar de Escalona (Toledo), Trijueque (Guadalajara), Magán (Toledo) o Alovera (Guadalajara), todos ellos con subidas superiores al 6 %.

Los que pierden población

En el extremo opuesto, Talavera de la Reina encabeza con claridad las pérdidas de población en términos absolutos en Castilla-La Mancha, con 725 habitantes menos en un solo año. A bastante distancia aparecen la conquense San Clemente (-120) y las ciudadrealeñas Villarrubia de los Ojos (-105), Argamasilla de Alba (-82) o Almodóvar del Campo (-69).

En porcentaje, las mayores caídas se concentran en municipios medianos y pequeños, con descensos que oscilan entre el 2 % y el 3 %, como Castellar de Santiago (Ciudad Real), San Pedro (Albacete), Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), Ledaña (Cuenca) o Montiel (Ciudad Real), donde la pérdida de unas pocas decenas de habitantes tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El 'club 10.000' no crece

El comportamiento demográfico del conjunto de municipios de Castilla-La Mancha ofrece una imagen casi partida en dos. Un total de 441 municipios ganan población, frente a 438 que la pierden, mientras que 40 permanecen sin cambios.

El número de municipios con menos de 1.000 habitantes se reduce ligeramente hasta los 636, dos menos que en 2024. Los municipios con menos de 100 habitantes también descienden, hasta los 257, cinco menos que un año antes. Los municipios de 10.000 habitantes o más se mantienen estables, con un total de 38.

Los extranjeros empujan

La población extranjera continúa siendo uno de los pilares del crecimiento demográfico regional. A 1 de enero de 2025, Castilla-La Mancha cuenta con 256.586 residentes de nacionalidad extranjera, el 12,07 % del total.

Guadalajara lidera en términos relativos, con un 16,78 % de población extranjera, seguida de Cuenca (14,90 %) y Toledo (13,44 %). Albacete (9,32 %) y Ciudad Real (8,27 %) presentan porcentajes más bajos.

En cifras absolutas, Toledo es la provincia que concentra el mayor número de extranjeros, con 101.459 personas.

Por municipios, Guadalajara capital es el que alberga más población extranjera en términos absolutos, con 16.803 residentes, cerca del 18 % de su población total.

Le siguen Albacete capital, con 13.544 extranjeros; Toledo, con 10.084; Talavera de la Reina, con 9.709; y Seseña, que alcanza los 6.988 residentes de nacionalidad extranjera. También destacan Azuqueca de Henares (6.886), Cuenca capital (6.367), Tomelloso (5.593) y Ciudad Real capital (5.580).

En términos relativos, Ocaña vuelve a sobresalir, ya que uno de cada tres de sus habitantes es extranjero (33 %). Recas (31 %), Jadraque (29 %), Lominchar y Las Valeras (27 %) y Tarancón, Chozas de Canales, Mondéjar y Trijueque, todos ellos en torno al 25 %, completan el mapa de municipios con mayor peso de población extranjera en Castilla-La Mancha.